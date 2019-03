Dva rekordy a 20. zlato! Petr mi říkal, že na svěťák mám, zářila Sáblíková | iSport.cz

"Nevím, co bych na to pořádně řekla, protože je to prostě neuvěřitelný pocit. Dnes to bylo fakt skvělé," radovala se Sáblíková. "Když jsme sem odjížděli, tak mě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout. Samotnou mě to překvapilo," přiznala rychlobruslařka, která se před třemi týdny stala mistryní světa na tratích 3000 a 5000 metrů.

"Petr (Novák - trenér) mi tvrdil, že mám na to světový rekord jet. V hlavě jsem to měla. Ale jedna věc je se o tom bavit a druhá to zajet. Koncentrovat se na všechny tratě je vždy hrozně těžké a jsem šťastná, že se to povedlo," uvedla.

Jedenatřicetiletá česká reprezentantka byla po prvním dnu víceboje druhá. V úvodním závodu na 1500 metrů dnes zajela čtvrtý čas (1:53,70), když jen o 26 setin zaostala za svým životním maximem. V závěrečné pětce poté deklasovala soupeřky, smazala patnáctisekundové manko na obhájkyni titulu Miho Takagiovou z Japonska a rozšířila bohatou sbírku úspěchů. Osm let starý vlastní světový rekord překonala o 65 setin sekundy.

"Upřímně řečeno ani neregistruji, že bych měla dvacet zlatých medailí a někde se zlepšila v žebříčku. Užívám si tu radost teď, jak se mi jede a jelo," řekla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila na pětce v předposlední rozjížďce a od začátku bylo jasné, že útočí na titul a skvělý čas. Nakonec se časomíra zastavila na hodnotě 6:42,01. Na začátek oslav musela ale ještě několik minut počkat.

Takagiová, která v minulém týdnu získala stříbro na sprinterském MS, závod žen uzavírala a její náskok na mezičasech rychle mizel. V předposledním kole již bylo jasné, že vedení před Sáblíkovou neudrží.

"Zajet svěťák po patnáctistovce je hodně těžké a přiznám se, že jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. Věděla jsem jen to, že musím jet a dát do toho všechno, protože Miho jela po mně. Musela jsem jen nastavit čas a pak čekat, jestli těch patnáct vteřin ztráty smažu," uvedla Sáblíková a ocenila výkon soupeřky.

Nakonec za českou hvězdou dlouhých tratí i přesto, že si vytvořila nový osobní rekord, Takagiová zaostala o 20,7 sekundy. Druhé místo ale Japonka udržela, bronz získala Antoinette de Jongová z Nizozemska. "Miho jela super závod. Když si vezmu, že je vicemistryně světa ze sprintu a teď vicemistryně světa tady, tak zajela neuvěřitelný závod," podotkla Sáblíková, jež se nyní přesouvá na finále Světového poháru do Salt Lake City.

Nikola Zdráhalová byla na patnáctistovce 14. a celkově skončila patnáctá. V závěrečné pětce, kterou absolvovalo jen osm nejlepších, se tak už nepředstavila.

Mezi muži obhájil loňský titul z Amsterodamu nizozemský reprezentant Patrik Roest.

Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Calgary:

Ženy:

1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:52,08, 2. Wüstová (Niz.) 1:53,48, 3. Blondinová (Kan.) 1:53,59, 4. Sáblíková 1:53,70, ...14. Zdráhalová (obě ČR) 1:55,81.

5000 m: 1. Sáblíková 6:42,01 - světový rekord, 2. Weidemannová (Kan.) 6:49,68, 3. Achtereekteová (Niz.) 6:50,12.

Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Sáblíková 156,306, 2. M. Takagiová 156,878, 3. De Jongová (Niz.) 157,840, ...15. Zdráhalová 119,053.

Muži:

1500 m: 1. Lunde Pedersen (Nor.) 1:43,11, 2. Roest 1:43,31, 3. Kramer (oba Niz.) 1:43,87.

10.000 m: 1. Roest 12:51,17, 2. Bloemen (Kan.) 12:53,15, 3. Lunde Pedersen 12:56,91.

Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Roest 145,561, 2. Lunde Pedersen 146,075, 3. Kramer 146,962.