Do Prahy nepřiletí. Zraněný Neymar prozradil, co chce dělat místo zápasu s Čechy

V únoru oslavil s přáteli a rodinou v Paříži 27. narozeniny a zářil štěstím i přes zlomeninu zánártní kosti na pravé noze. „Narozeniny jsou vždycky dnem, kdy můžete přemýšlet o všem ve svém životě. Kvůli zranění mám více času přemýšlet a být jen s mými myšlenkami. Jsem rád, že jsem teď více s rodinou a přáteli,“ řekl Neymar pro Red Bull Content Pool.

Šance, že by stihl utkání s českou reprezentací je minimální. „Léčba právě začala. Bude to dlouhá cesta a každý den budu mé malé vítězství. Díky bohu, že mám kolem sebe skvělé profesionály, podporu Paris Saint Gemain i podporu fanoušků po celém světě,“ vyprávěl Neymar, který se kvůli zranění nehroutí.

„Hraji fotbal od doby, kdy jsem byl malým dítětem. Ano, je to pro mě velmi těžké teď nebýt na hřišti... V roce 2018 jsem čelil něčemu podobnému a vím, jak je to zlé, ale tato zkušenost mě učinila silnějším a připravenějším čelit tomu, co ještě přijde,“ tvrdil nejdražší fotbalista planety.

A jeho recept na lepší náladu? „Chci s rodinou trávit více času a co nejdříve se dostat zpět na fotbal,“ přál si Neymar, který už nějaký ten týden randí se sexy krajankou skateboardistkou Leticií Bufoni.