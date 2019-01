Rus napadl kanadského simulanta: Jsi jako Neymar, pracoval jsi v cirkusu! | iSport.cz

Kanadský kapitán a naděje Anaheim Ducks má až příliš často snahu situace přehánět. V utkání s českým týmem při strkanici u střídačky vyprovokoval Martina Nečase tak, že mu uštědřil ránu pěstí. Comtois se po jeho úderu skácel jak podťatý. V zápase proti Švýcarsku se po lehkém zásahu chytil za obličej a vykoledoval javorovým listům přesilovky. Holí ho přitom ve skrumáži trefil vlastní spoluhráč.

V první třetině duelu s Ruskem zase nejprve seknul přes lýtka Klima Kostina, a jakmile mu lídr sborné odpověděl hrazdou na hrudník, padnul na led, jako když do něj střelí. Oba na sebe štěkali ještě na trestné lavici, Rus o přestávce pokračoval i před televizní kamerou.

„V minulém životě pracoval v cirkusu. To jste nevěděli? Patrně sledoval fotbalové mistrovství světa, Neymar je asi jeho nejlepší kamarád,“ řekl Kostin a dal tím najevo, že Comtois by se s jedním z největších herců mezi sportovci mohl klidně chytit za ruce.

Klim Kostin of 🇷🇺 had this to say about 🇨🇦 Maxime Comtois during the first intermission. pic.twitter.com/VdMOfcH1lW