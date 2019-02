Muž z pozadí Jindra dává od maléru na MS ruce pryč: Byl jsem jenom rádce!

Jaká byla vaše osobní motivace podílet se na pořádání šampionátu?

„Já jsem v té době spolupracoval velmi úzce s Kateřinou, takže jsem se jí snažil nějakými radami pomáhat.“

Říkalo se, že za koncem Romana Kumpošta, kterého na pozici šéfa MS nahradila Neumannová, jste stál vy, lobbista Dalík a mediální magnát Soukup. Můžete to potvrdit?

„To určitě ne. Pana Dalíka vůbec neznám a snad jsem ho v životě nepotkal. Pana Soukupa jsem znal, protože byl náměstkem na ministerstvu školství, takže jsme spolu párkrát jednali. Ale že bych za tím stál já nebo tito pánové, to určitě ne. Není to pravda.“

Řídila šampionát opravdu Neumannová, nebo jste to byl ve skutečnosti vy?

„Myslím, že jsem byl jenom rádce. V některých věcech mě poslouchala, jiné dělala podle sebe. Snažil jsem se jí pomáhat. To je celé. Určitě jsem neměl rozhodující slovo.“

Mnozí ale říkali, že jste to byl vy, kdo tahal za nitky.

„Jo, to se psalo. Skutečnost byla úplně jiná.“

Odvolání Kumpošta mělo údajně proběhnout proto, aby se někdo napakoval. Měl jste vy nebo vaše firma z MS finanční profit?

„Naopak jako. Protože my jsme byli tak hlídaní, že já jsem nemohl vůbec nic. Hlídali nás na každém kroku, v žádném případě nešlo dělat nějaké machinace. Nikdo je nemohl dělat.“

Já stále přemýšlím nad vaší motivací, proč jste s Kateřinou do toho šli. Ona byla bez zkušeností a najednou se odvolal pan Kumpošt a ona ho nahradila.

„Je to deset let, takže těžko vám řeknu nějaké pocity, jaké jsem měl v té době. Ale já si myslím, že tak to nebylo. To bylo tak, že Kateřinu si tenkrát zavolali představitelé města Liberce a zeptali se jí, jestli by si to nevzala. Já ani nevím, proč byl Kumpošt odvolán.“

To se také nikdy nevysvětlilo. A tlak na jeho odvolání nepřišel z Liberce, ale od ministryně školství Kuchtové a jejího náměstka Soukupa.

„To neumím říct. Já vím, že tenkrát Kateřina přišla, že jí nabídli, aby převzala mistrovství světa. My jsme se o tom bavili a já jsem říkal: Tak proč ne. Jestli se na to cítíš, pojďme do toho. Já ti s tím pomůžu. To bylo celé. Já jsem nikdy nepátral po tom, co se stalo. Prostě média byla zásadně proti tomu, roky mistrovství poškozovala, ačkoliv si myslím, že se to udělalo v pořádku.“

Jedna strana je sportovní úspěch, ta druhá dluhy, které zůstaly, a sportoviště, která jsou teď nevyužívána a chátrají.

„To neumím hodnotit. V té době tam bylo spousta věcí, které se musely dodělávat. Bylo to předané v nějaké podobě, a aby se to vůbec konalo, tak tam bylo spoustu rozhodnutí, která Kateřina musela udělat. Do financí jsem samozřejmě neviděl a neviděl jsem ani do těch dluhů.“

Kdo podle vás může za sekeru 112 milionů, která po organizačním výboru zůstala?

„Na to já neumím odpovědět. Myslím, že problém byl v tom, že ten rozpočet nebyl daný úplně přesně a poté bylo hodně vícenákladů.“

Po MS jste dál vedl sportovní agenturu, ale v posledních letech jste se stáhl do ústraní. Co teď děláte?

„Stále se motám kolem sportu. Ještě nějaké sportovce mám. Jinak si připravuji takové projekty, které mě baví. Já už jsem dost starý, takže mám nárok i na důchod.“