Švýcaři vyřadili Švédy. Možná ještě něco dokážeme, řekl jejich kouč | iSport.cz

Jak se cítíte?

„Určitě superskvěle. Švédsko je neuvěřitelná hokejová země, s tolika skvělými hráči. Jsem strašně hrdý na náš tým, pět zápasů po sobě jsme podali vynikající výkon, což taky není běžné. Dokázali jsme, že jsme schopni se vyrovnat těm nejlepším. Před zápasem jsme si strašně věřili, že Švédy porazíme. A dopadlo to fantasticky. Mám za kluky strašnou radost.“

Švédský trenér řekl, že jste si šli za vítězstvím mnohem víc. Souhlasíte?

„To je taky jediná šance, jak můžeme porazit špičkové týmy jako Švédsko. Tvrdě pracovat, být neuvěřitelně disciplinovaní a mít výborného gólmana, zahrát téměř bez chyb. To všechno nám vyšlo. Náš výkon nebyl úplně perfektní, ale byl opravdu velmi dobrý. Vydrželi jsme tak hrát celý zápas, energii jsem bral ze všeho a snažil se ji předávat klukům. Fungovalo to výborně.“

Párkrát jste ale vypadal docela rozčíleně, třeba v závěrečných vteřinách, kdy jste na střídačce cosi vyčítal jednomu z hráčů...

„Vytočil jsem se, když Schmid udělal pitomou chybu na modré čáře. Ale jinak se snažím být pozitivní, hráče podpořit. Věřím jim.“

Jak daleko můžete dojít?

„Uvidíme, teď jsme v semifinále. Dokázali jsme si, že proti Švédsku, Rusku nebo Česku umíme hrát stejně, podali jsme fantastický výkon. A musíme to předvést i proti našemu příštímu soupeři. Uvidíme. Hokej je prostě vášeň, je to touha a taky zábava.“

Kam Švýcarsko takový úspěch řadí?

„Zní to šíleně, ale ve Švýcarsku moc lidí nechápe, jak velký turnaj je mistrovství světa do 20 let. Zaměřují se zkrátka víc na jiné věci, ale až třeba budou sledovat semifinále, tak to možná uvidí, co to znamená. Budeme hrát v Rogers Areně, před kolika diváky? Osmnácti, devatenácti tisíci?“

Ano, osmnácti.

„Tak tam teprve uvidí, jak velký turnaj to je. Se všemi těmi fanoušky, médii, skauty. Naši chlapci na tyhle situace nejsou kolikrát zvyklí, musí zůstat v klidu a soustředit se, což není tak snadné. Možná Tommy Albelin (asistent), který je Švéd a hrál NHL, je na tyhle věci víc zvyklý a má s nimi zkušenosti. Ale teď se prostě vezeme na vlně a snažíme si to užívat.“

Je to váš největší úspěch?

„S dvacítkou ano, ale s Tommym jsme minulý rok získali stříbrno, když jsme dělali asistenty u švýcarské reprezentace. Se Švédy jsme ve finále prohráli na nájezdy. Dostali jsme důvěru vést dvacítku, s trenérem švýcarského celku Patrickem Fischerem spolupracujeme a jsme výborní kamarádi. On zažil už stříbro ve Stockholmu 2013. Když někde začne povídat, že bychom jednou mohli vyhrát titul, tak ho všichni uklidňují, říkají, aby to nepřeháněl a zůstal při zemi, Jenže on tomu věří. A my taky. Proč bychom se měli stydět a nešli za svým snem? Přesně tohle děláme s kluky v juniorském týmu. Posilujeme v nich tu víru.“

S čím půjdete do semifinále?

„Stejně jako do čtvrtfinále. Střetneme se s dalším neuvěřitelným týmem, pokusíme se hrát stejným způsobem. A uvidíme. Se Švédy to byl vyrovnaný zápas. Vyhráli jsme. Ale ukažte mi, kolikrát Švýcarsko porazilo Švédsko v takovém zápase. Nikdy.“

Každý rok se však hráči mění, máte jiný tým...

„Ano, a o tom to je. Máme jiný tým, každý rok. Teď jsme dali dohromady celek schopný ty nejlepší porazit a možná, zdůrazňuju možná něčeho dokázat. Já doufám a taky si myslím, že můžeme být ještě lepší. Ale jedno je jisté: země jako Švédsko mají každý rok tým, který může získat medaili. A to my nemáme.“

Překvapuje vás tedy, že jste Švédy porazili?

„Vůbec ne. Měli jsme vynikající oslabení jako ostatně v celém turnaji, pomohl nám gól z přesilovky. Hráli jsme dobře do obrany, ukázněně. A skvěle zachytal brankář Hollenstein. Nastoupil ve třech zápasech a ve všech podal velmi dobrý výkon.“

Zklamali vás Švédové svým výkonem?

„Ne. Mně nezáleží na tom, jak hráli. Podstatné je, že jsme je porazili. A máme z toho obrovskou radost.“