Koukalová namlsala fanoušky! Chystá návrat?! Motivoval ji Jágr

„Jarda se rozhodl naskočit zpět podle jeho aktuálního pocitu. A mé aktuální pocity? Ráda bych vše rozsekla do konce května,“ napsala tajuplně na Facebook mistryně světa.

Protáhne znovu svoji malorážku, nebo bude mít na srdci něco úplně jiného? Fanoušci si teď budou muset více než tři měsíce počkat, jak to s nečekanou úterní zprávou biatlonová královna skutečně myslela.

Jisté je to, že Gabrielu pompézní comeback slavné osmašedesátky pořádně zaujal. Jágrovi napsala úplné vyznání. „Džegr je jen jeden. Velký respekt, jak je schopný se udržovat ve fyzické kondici pro vrcholový sport i ve svých 47 letech,“ tleskala v komentáři. „Já bych skoro mohla být jeho dcera. Především je ale sám sobě velkým motivátorem. Tím by nám měl být všem příkladem. A to nejen ve sportu,“ uzavřela.