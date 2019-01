Davidová jako Koukalová: mají toho společného víc, než byste čekali | iSport.cz

V jednom se shodují: stejně jako Gabriela Koukalová i Markéta Davidová si klidně poleží/postojí o nějaký čas na střelnici déle, než aby zbytečně kroutila trestné kolo. Zatímco ale Koukalová proslula precizností a úspěšností, Davidová se ve svém mladém věku stále stabilizuje. „Jsou to jiné střelecké typy. Jejich cesta je jiná a určitě bych Markét s Gabčou nesrovnával. Gabča byla i jistější, zatímco Markéta se k tomu dobírá,“ říká asistent trenéra Jiří Holubec. I zde ovšem Davidová letí vzhůru. Na začátku sezony měla v Pokljuce úspěšnost 75,7 %, v Ruhpoldingu 78,2 % a teď v Anterselvě 90 %.

Rychlost běhu

Vítězný úsměv Markéty Davidové po triumfu ve sprintu SP v Anterselvě • Foto Andrea Solero/ANSA via AP

Bezchybná střelba je vždy předzvěstí vysokého umístění. I proto, že jak Koukalová, tak i Davidová se může opřít o rychlý běh, který je už v jejím prvním plném roce v SP častokrát mezi top 10. „Na lyžích a co se týče talentu, je Markét stejně jako Gabča talent od přírody. S takovýmto člověkem je paráda pracovat, protože je to jednoduché,“ usmívá se Holubec. Není to tak silové pojetí jízdy jako u Koukalové, Davidová má jinou techniku běhu – v závodu s hromadným startem v Anterselvě ale byla třetí nejrychlejší ze všech, rychlejší než vyhlášené „rakety“ Mäkäräinenová a Kuzminová.