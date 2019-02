Tohle zvorala! Neférová česká tenistka se místo přiznání vysmála soupeřkám

Voráčová nastoupila v prvním kole společně s Garciaovou Perezovou proti páru Honová – Rodionovová. Utkání vrcholilo v tzv. match tiebreaku, v němž Češka za stavu 1:0 netrefila volej, míč se od rakety odrazil do její hlavy a od ní se nechytatelně přehoupl na stranu soupeřek. Očividný bod pro australskou dvojici! Jenže…

„Dva nula,“ zaskočil všechny přítomné nepozorný rozhodčí. Mýlit se je lidské, a tak se pohledy upřely na rodačku ze Zlína. Přizná se, nepřizná se? „Řekni, jak to bylo,“ létaly výzvy směrem k Voráčové. Ta ale dělala neviditelnou, otočila se zády a s parťačkou se absurdní scénce u základní čáry navrch nesportovně vysmála.

First the hand of god from Maradona and now the HEAD of god from Voracova. You can't make this stuff up folks.



