Pornohvězda, která dostala pukem, je po operaci: Rána do prsa mi zachránila život!

Hrdá Lela Ceterová pózuje se svým exkluzivním kalendářem Taste Me • Mario Gotti

Lela Ceterová, přítelkyně Karlose Vémoly, v kalendáři "Taste me" odhalí i své největší zbraně • Mario Gotti

Lela Ceterová, přítelkyně Karlose Vémoly, v kalendáři "Taste me" odhalí i své největší zbraně • Mario Gotti

Hrdá Lela Ceterová pózuje se svým exkluzivním kalendářem Taste Me • Mario Gotti

Také v Praze to UFC dívce Lucianě Andradeové slušelo • Instagram

Během zápasu NHL někdo trefil Miu Khalifu do prsou • Instagram.com/miakhalifa

Je velkou sportovní fanynkou a málem se jí to vymstilo. Pornohvězda Mia Khalifa, která se loni snažila okouzlit například českého hokejistu Jakuba Vránu, dostala loni při play off NHL Washingtonu sTampou Bay ránu pukem do prsu, který má zvětšený implantátem a musela až nyní na operaci.