Hokej podle Cháry. Loket na hlavu, pak bitka. Jste slepí, řval na sudí soupeř | iSport.cz

Oba hráči na sebe měli spadeno od prvního buly. K prvnímu ostřejšímu střetu došlo krátce před polovinou utkání, kdy Chára ramenem srazil Kanea k zemi. Křídelník San Jose si nenechal nic líbit a reagoval krosčekem na Chárova záda.

Dějství druhé: pět minut před druhou sirénou se Kane dostal do pěstní potyčky s levým křídlem Bruins Seanem Kuralym. Chára spěchal konflikt uhasit, rozhodčí ale oba kohouty okamžitě skryli pod ochranu a kapitán domácích se na Kanea nedostal. Musel se spokojit s proudem nadávek, kterými 27letého Kanaďana osprchoval. Emoce tryskaly ale dál...

Za rozhodnutého stavu 4:1, kterému výraznou měrou dopomohl i David Krejčí (1+1), se Chára ve třetí dvacetiminutovce nejprve šikovně vyhnul hitu od Kanea, aby o pár vteřin později o 17 centimetrů rivala loktem sestřelil k zemi. Reakce sudích? Dvě minuty!

Pro Kanea to ale bylo málo. Jeho tepovka okamžitě vyletěla na maximum a strhla se bitka. Slovenský kolos v ní rozdal více úderů, pral se podruhé v sezoně, pasivnějšího Kanea (třetí fight v ročníku) ale na led dostat nedokázal. Kohouti za mohutného potlesku obou střídaček i 17 565 fanoušků v areně zamířili na trestnou lavici.

Kane, který v utkání posbíral celkem 31 trestných minut, se na ní ale dlouho neohřál. Od rozhodčích dostal trest ve hře. "Jste slepí," ječel na pány v pruhovaném a vzteky bušil hokejkou o plexisklo. Až pak s velkou křivdou zamířil do sprch.

"Asi byl frustrovaný, nechci ale mluvit za něj, hokej je fyzická hra, takovéto situace prostě na ledě stávají," popisoval celý incident do objektivu kamery klubové televize Chára. Že by nebezpečný zákrok loktem byl z jeho strany dílem vendety za předchozí souboje odmítl. "Ne, nic takového, prostě hraju fyzicky, jen jsem dokončil svůj hit, nemám se za co stydět," pokračoval.

Redaktoři NBC Sports byli jiného názoru, loket slovenského obránce popsali jako "vicious hit", čili surový až brutální zákrok. Je pravděpodobné, že si Cháru vedení NHL a odbor pro bezpečnost hráč předvolá na kobereček.

Pro San Jose jde o druhou hořkou pilulku, kterou musí za krátkou dobu po utkáních proti Bruins kousat. Před osmi dny Chris Wagner vyrovnal zásahem vysokou holí při vzájemném střetnutí v SAP Center na 5:5 dvě minuty před koncem střetnutí. Sharks situaci u rozhodčích reklamovali marně, bod navíc Bruins vystřelil v prodloužení Charlie McAvoy.

Krejčí je neskutečný hokejista

Teď Boston díky čtrnáctému bodovému zisku v řadě a výhře 4:1 vystřídal Sharks na třetím místě ligového pořadí. Kromě Krejčího řádil také Brad Marchand, který zaznamenal gól a dvě asistence. Ve druhé třetině jeho tým otočil vývoj třemi brankami za 189 vteřin!

"Byla to skvělá pasáž, Sharks mají špičkový tým, je skvělé, že jsme poslední dvě utkání proti nim dokázali vyhrát," řekl pro klubové stránky Marchand, který se tříbodovou sklizní posunul na 12. místo produktivity NHL.

"V této fázi sezony je důležité, abyste šli zápas od zápasu, a na každý se maximálně soustředili," přidal svůj pohled na věc Krejčí, který má aktuálně na svém kontě 15 branek a 40 přihrávek. Rodák ze Šternberku v utkání zastínil druhého nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži Tomáše Hertla, který vyšel naprázdno. Oba dělí jeden bod.

"Jake DeBrusk a David jsou neskuteční hokejisté. Hodně mi premiéru ulehčili a zápas jsem si s nimi užíval," řekl Marcus Johansson, kterého Bruins získali před uzávěrkou přestupů z New Jersey.

"Víme, kde se v tabulce nacházíme, a jsme spokojení. Ale bude to ještě boj. Čeká nás teď březen a to je v hokeji jeden z nejtěžších měsíců v sezoně," uzavřel povídání Krejčí.

