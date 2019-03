Klub ze západních Strašnic i hráč č. 21. Hlasatel Bohemky popichoval Slavii

Prožili si velkou radost, kterou brzy vystřídal vztek a frustrace. Hráči Bohemians šli v utkání do vedení, rozhodčí Pavel Královec ale jejich gól vzápětí zrušil. Po konzultaci s videorozhodčím se vrátil k souboji, který akci předcházel, a nařídil penaltu pro Slavii. Tomáš Souček ji proměnil, ligový lídr nakonec vršovické derby vyhrál jasně 3:0.

Celá situace vyvolala velký rozruch i na tribunách. Naštvaní fanoušci „klokanů“ zasypali hřiště kelímky s pivem a rozhodnutí sudího nesli hodně nelibě. „Královec, ty jsi hovado!“ znělo stadionem sborově ve druhé půli.

Vyhrocenou atmosféru ještě přiživil hlasatel v Ďolíčku, který o Slavii posměšně mluvil jako o klubu ze západních Strašnic, tedy sousední čtvrti Vršovic. S reakcí na Twitteru přišel generální sekretář sešívaných Jiří Vrba.

„Mám rád zápasy v Ďolíčku, i když tam 90 minut posloucháme sprosťárny, lejou na nás pivo a místní hlasatel nás nazývá klubem ze západních Strašnic. Tak makejte, ať si to retro užijeme i za rok,“ rýpl si Vrba do Bohemians. Těm totiž v tabulce aktuálně patří až čtrnácté místo a čeká je boj o udržení v první lize.

S nenávistnou atmosférou se musel vyrovnat také kapitán Slavie Milan Škoda. Ten v minulosti působil právě v Ďolíčku, z Bohemians ale zamířil rovnou do dresu rivala. A příznivci „klokanů“ mu to pořád neodpustili.

Škoda však vulgární pokřiky na svou adresu neřešil a těsně před přestávkou dal druhý gól Slavie. „45. minuta utkání, druhý gól Slavie vstřelil hráč s číslem 21,“ zaznělo v tu chvíli na stadionu. Škodovo jméno hlasatel provokativně vynechal.

To samé se pak stalo, když třiatřicetiletý útočník ve druhém poločase střídal. Hlasatel jmenovitě oznámil příchod Petera Olayinky, Škodu však opět označil jen číslem. „Co si to vůbec to hlasatelské koště na stadionu dovoluje? Vysmívat se Slavii a místo hráčů říkat jen jejich čísla. Zm*d bez úcty. Za to by měl být hlasatelský prokurátor,“ zlobil se na Twitteru Pavel Novotný, fanoušek celku z Edenu, starosta Řeporyj a bývalý bulvární novinář.

Mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského ale nic z toho příliš mrzet nemuselo, po jasném vítězství 3:0 stále zůstává v čele tabulky.

