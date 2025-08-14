Fanoušci Sparty na cestách: Jerevan, Liberec, Riga - a pak Girona na „Ládíka“
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Když ji miluješ, není co řešit. Proto i do Arménie, kde Sparta hraje o postup do play off Konferenční ligy, dorazili fanoušci rudých. „Vloni jsem chyběl jen v Rumunsku na FCSB a v Leverkusenu,“ zavzpomínal Jan Frey z Prahy. Zrovna čeká, až se otevřou brány stadionku Jerevanské fotbalové akademie. „Moc se mi líbí,“ zopakuje. Na cesty nevyráží sám.
Ne, tady nemohli chybět. I když je program našlapaný. „V sobotu přiletíme a v neděli hned na výjezd,“ má naplánováno Sandra Riccioni. Dáma jezdí všude s přítelem Miloslavem Jonem, s Janem Freyem tvoří cestovní komando.
„Oni jsou ještě dál, už mají letenky do Rigy,“ řekl Frey. V Lotyšsku bude hrát Sparta play off Konferenční ligy. Jenže dvojka měla sehnanou cestu ještě před odvetami, tak věřila, že Sparta postup potvrdí. Navíc Riga vedla po prvním duelem nad Beitarem Jeruzalém 3:0, nakonec jejich předpoklad vyšel.
„No a přítelkyně zjistila, že to odtamtud létá do Girony. Takže se pojedeme podívat na Ládíka,“ prozradil Jon. Překlad není zase tak složitý. Ve španělském klubu působí bývalý kapitán a lídr Sparty Ladislav Krejčí, modla poslední doby. Vždyť s ním v čele brali Letenští dva tituly.
Jeho šéfem byl Brian Priske, kouč, který se před sezonou tak trochu nečekaně vrátil. „Vloni to byla potupa,“ prohodil Jon. „Dvacet bodů za nimi nebudeme, boj o titul bude vyrovnaný,“ neřekl jméno úřadujících mistrů ze Slavie.
Trenérův comeback fanoušky navnadil. „Je to šéf, to je vidět. I když je to nečekaný tah,“ ocenila Riccioni. „Fanoušci nechodí na trenéra, ale na Spartu, jenže je vidět, že to pomohlo. Třeba při střídání,“ přidal se Jon. Na mysli má kupříkladu poslední duel s Olomoucí, v něm sáhl Priske do sestavy už o poločase. A povedeně.
Je vidět, že zase cítí naději. I když cestovali i v minulém zpropadeném ročníku, nyní znovu netají ambice. Proto neřeší náklady, čas. „Já létám, máme výhodnější ceny, Jerevan nás přijde tak na osmičku,“ přiznal Frey. „Ale v Istanbulu bylo peklíčko,“ připustil. Využívají totiž takzvané stand by letenky, což značí, že nemají jistotu, že se dostanou do aeroplánu.
Takže prožili chvíle nervů, ale brzy ráno v den zápasu byly v Arménii. V Jerevanu vydrží do soboty, fotbal spojují s poznáváním. Ale hlavní je - samozřejmě - úspěch týmu.