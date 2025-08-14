ONLINE: Ararat - Sparta 0:0. Milla poprvé v základu, hrají Kadeřábek i Rrahmani
Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na hřišti soupeře. Svěřenci trenéra Briana Priskeho v Jerevanu proti Araratu-Armenia hájí náskok 4:1. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Historicky nejúspěšnější český tým Sparta doma s outsiderem nečekaně od sedmé minuty prohrávala. Ještě v prvním poločase ale skóre obrátila a po změně stran přidala další dva góly. Přiblížila se tak souboji s FC Riga v posledním čtvrtém předkole. Lotyšský celek v úvodním utkání doma porazil Beitar Jeruzalém 3:0.