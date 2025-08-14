Předplatné

ONLINE: Ararat - Sparta 0:0. Milla poprvé v základu, hrají Kadeřábek i Rrahmani

Radost sparťanů po gólu Patrika Vydry
Radost sparťanů po gólu Patrika VydryZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Brian Priske a Magnus Kofod Andersen na tiskové konferenci před odvetou 3. předkola Konferenční ligy v Arménii
Sparťané se připravují na odvetu v Araratu
Sparťané se připravují na odvetu v Araratu
Spartu čeká odveta 3. předkola Konferenční ligy na ministadionu v Arménii
30
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (8)

Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na hřišti soupeře. Svěřenci trenéra Briana Priskeho v Jerevanu proti Araratu-Armenia hájí náskok 4:1. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

Historicky nejúspěšnější český tým Sparta doma s outsiderem nečekaně od sedmé minuty prohrávala. Ještě v prvním poločase ale skóre obrátila a po změně stran přidala další dva góly. Přiblížila se tak souboji s FC Riga v posledním čtvrtém předkole. Lotyšský celek v úvodním utkání doma porazil Beitar Jeruzalém 3:0.

Anketa
Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Celkově 14291 hlasů

Vstoupit do diskuze (8)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů