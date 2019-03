Detaily, co se dělo u videa. Za kolik sekund dostal Královec echo?

Sudí Pavel Královec (41) měl tu smůlu, že jako první v dějinách kopané pod Řípem neuznal gól a vzápětí nařídil desítku na druhé straně. Podle metodiky systému VAR učinil správné rozhodnutí, i když se klokani mohli nad změnou stavu z 1:0 na 0:1 vzteky přeskočit.

Signál pro hlavního

V časovém úseku 20:38 – 20:56 se odehrály tři věci. Neodpískaný faul domácího Krcha na slávistického »herce« Masopusta, pípnutí v Královcových sluchátkách jako signál od video arbitra Miroslava Zelinky (38) a branka zelenobílého Puškáče. Zelinka Blesku popsal, co se v těch chvílích dělo v přenosovém voze, kde třaskavý mač hlídal u obrazovky. A měl napilno.

„Primárně jsme chtěli vyhodnotit, jestli nedošlo k hraní rukou domácího hráče. Po tomto přezkoumání jsme se věnovali držení záložníka Slavie domácím kapitánem. Zhruba po osmi vteřinách protiútoku domácích jsme hlavnímu rozhodčímu signalizovali, že začínáme událost kontrolovat. Děláme to tak v případě, že potřebujeme na kontrolu více času,“ popsal první fázi své nedělní rachoty Zelinka.

Tři povinné záběry

„Akci Bohemians přerušit nešlo z časových důvodů a podle jejího vývoje. Poškodili bychom tím domácí tým,“ objasnil, proč se brejk Bohemky dohrál až do gólu. „Z prvního záběru, který jsme měli k dispozici, zákrok na pokutový kop nevypadal, ale podle metodiky je třeba prověřit minimálně tři záběry, abychom měli jistotu, že se skutečně jedná o přestupek na pokutový kop. Ty další ho prokázaly a poslali jsme je na monitor k hrací ploše, kde celou situaci ještě prozkoumal rozhodčí. Podle protokolu nemohla být branka uznána a byla nařízena penalta,“ vysvětlil Miroslav Zelinka.

Haškova žluč

Z jeho pohledu jasná záležitost, ovšem trenérovi Bohemians Martinovi Haškovi notně hnula žlučí. „Šli jsme do vedení 1:0, fantazie. Zápas dostal nový náboj až do momentu, kdy do toho vstoupil VAR. Prožili jsme si radost, emoci a najednou jsme prohrávali. Byla to destrukce fotbalu a v tomhle případě destrukce Bohemky,“ láteřil Hašek. Jenže to je asi tak všechno, co s tím mohl dělat…

