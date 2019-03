Posila z Německa do českého útoku?! Bude sexy Evelyn první dámou nároďáku?

Akce Selke tiše běží a start bývalého mládežnického reprezentanta za Česko je ve hře. „Oslovili jsme ho prostřednictvím Vládi Daridy, jeho spoluhráče v Hertě, aby zvážil naši nabídku hrát za Česko. Vzal si čas na rozmyšlenou a vzkázal, že nám dá vědět,“ popsal dosavadní vývoj trenér Jaroslav Šilhavý.

Davie má českou matku, otce z Etiopie, ale narodil se v Německu. Mluví dobře česky a sám se vyjádřil, že na nominaci do německého nároďáku má pramalou šanci. I proto zvažuje českou cestu.

„Netlačíme na něj, ale v nejbližších dnech ho oslovíme ofi iálně,“ dodal Šilhavý. „Chápu, že je to pro něj složité rozhodování. Nevím o tom, že by nás trenér Německa Löw předběhl. Ale pro březnový sraz by stejně bylo složité všechno zařídit.“

Na Anglii a Brazílii se tak Česko bude muset ještě obejít bez vysokého útočníka (194 cm), jenž v této sezoně dal za Herthu čtyři góly a na devět přihrál. K potetovanému obrovi pěkně pasuje i jeho roztomilá přítelkyně Evelyn Konradová, která vystudovala byznys.

