Velký návrat u Koukalových prozrazen! Víme kdy, a kde se vrátí ke sportu

Nejúspěšnější badmintonista české historie a trojnásobný olympionik Petr Koukal bude hrát o víkendu na Velké ceně Plzně, která je prvním celorepublikovým turnajem po únorovém Mistrovství ČR. „Předpokládám, že mě tam čeká mnoho generačních soubojů a beru to jako velkou výzvu,“ uvedl Koukal, jež ukončil kariéru po olympijských hrách v Riu 2016.

„Opravdový badminton jsem za posledních 30 měsíců hrál jen párkrát. Vždy jen jako sparing Adamu Mendrekovi, kterému se snažím předat zkušenosti a pomoci mu v jeho cestě za olympijským snem. Kromě těchto tréninků jsem skutečný soutěžní zápas nehrál od olympiády v Riu,“ řekl Koukal, jemuž začal badminton z pozice hráče chybět.

Na turnaji v Plzni bude startovat skoro celá česká badmintonová špička a návrat tak nebude mít vůbec jednoduchý. „Uvidíme, jak to dopadne, klidně můžu dostat za uši už v prvním kole, ale věřím, že i přes nedostatek kondiční přípravy dokážu zavařit všem hráčům. Rozhodl jsem se na sklonku roku, ale nijak se speciálně nepřipravoval,“ prozradil olympijský vlajkonoš. Na Hry do Tokia 2020 se ale jako sportovec nechystá.

„Určitě se ani vzdáleně nepokouším vracet do reprezentace a ani do profesionální kariéry. Je to spíše návrat do sportu, který jsem dělal celý život na 200 procent a vlastně nikdy jsem nezažil, jaké to je hrát ho jen tak pro zábavu a bez stresu,“ upřesnil Koukal, kterému bude v Plzni fandit i manželka Gabriela, jež zase uvažuje o návratu k biatlonu.

„Gabča by to měla asi výrazně těžší, nemůže se vrátit na jeden turnaj jako já a především by na ni byla zaměřena podstatně větší pozornost. A navíc badminton je sice fyzicky velmi náročný, ale pořád je to hra, kde velkou roli hrají i zkušenosti, technika a herní chytrost. To se s biatlonem nedá srovnávat. Sám jsem zvědavý, jak se Gabča rozhodne, u ní člověk neví dne ani hodiny,“ smál se Koukal.