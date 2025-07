Co bude s nástupcem Postavy? Další klenot (19) Komety: Je ho potřeba dál rozvíjet

Kvalita střídá kvalitu. Krátce poté, co v Kometě oficiálně skončil brankářský fantom Michal Postava, zlanařil úřadující mistr do svých řad Aleše Stezku. Dosavadní gólman farmy Seattlu by měl být nejen náhradou, ale také jednoznačnou jedničkou, s níž chce Brno zopakovat výšlap za mistrovským titulem. „Věřím, že prokáže zkušenosti. Máme tři kvalitní brankáře,“ hlásí asistent Jan Švaříček o sestavě se Stezkou, Gašperem Krošeljem a Janem Kavanem.