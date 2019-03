Stačilo napsat jen pár slov a nastal poprask. „Osobní setkání jsem odmítl, na zápas však může dojít kdokoliv,“ napsal Satoranský přes facebook fanouškovi, který ho vyzýval, aby se s Babišem kvůli jeho politické minulosti nescházel během utkání Washingtonu s Dallasem. Záznam komunikace zveřejnil na facebooku portál proBasket.cz.

Zatímco někteří lidé za to basketbalistu chválí, od jiných sklízí někdy i hodně drsnou kritiku plnou urážek. „Možná umí hrát basketbal, ale jinak je to hlupák a primitiv. Morálně selhal. Jinak, ať se mu daří,“ naspala na sportovcův facebook Věra Trnková a ostrý byl i komentář Pavla Eisnera. „Už Ti nikdy nebudu fandit, Ty dobytku jeden.“

Nesouhlasné vzkazy ale byly i mírnějšího rázu. „Dobrý výkon! Nicméně vůči premiérovi naší země jste se zachoval nehezky,“ posteskl si Václav Sloup. Na sociální síti Satoranského ale převažovaly slova chvály od fanoušků.

„Jste můj dnešní hrdina. Vyslal jste do společnosti krásný signál, že Vám není lhostejné, kdo vládne naší zemi. Jste inspirací pro ostatní. Děkuji a přeji, ať se daří ve všech směrech!“ vzkazoval hráči Ondřej Melena.

Jak dohadování schůzky se Satoranským probíhalo, není známo, ale bylo by velice komplikované sejít se s Babišem. "Nepochybně ho odmítl. Setkání mělo proběhnout před zápasem během rozcvičky, ale Tomáš Satoranský je členem základní sestavy Washingtonu, a že by se odpojil od z rozvičky a šel se sejít s českým premiérem, je podle mě technicky nereálné," uvedl šéfredaktor Info.cz Michal Půr, který cestoval s českým premiérem přímo do USA.