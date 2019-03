Jak zamezit řádění na fotbale? Změna legislativy a vystrašení hříšníků!

Z těch záběrů mrazí. Někteří fanoušci ze sektoru hostí házejí nebezpečnou pyrotechniku na bezmocné diváky. „Když jsem hrál na Bazalech, tak tam bylo 20 tisíc lidí a celý stadion svítil pyrotechnikou, ale nic podobného se tam nestalo. Tohle to je katastrofa,“ kroutil hlavou bývalý fotbalista Miroslav Matušovič.

Strach z nebezpečných fanoušků má i příznivkyně Slavie atletka Zuzana Hejnová. „Když jdu skrz ultras fanoušky, tak se necítím dobře. Nikdo neví, kdo se mezi nimi může objevit.“ Že jen tak zamezit pronášení pyrotechniky nejde si myslí internacionál Vladimír Šmicer. „Nedá se to uhlídat. Vždycky si ten fanoušek najde nějaký způsob, kterým to tam pronese.“

Jak tedy zamezit extrémnímu chování některých jedinců na stadionech? „Není to tak, že by kluby do teď nic nedělaly. Ty lidi musí poznat nejen prevenci, ale i represi. Ten člověk, co hodil tu pyrotechniku a zranil jinou osobu, byl zadržený ještě na stadionu. Tomu dozorovala státní zástupkyně, byl vyslechnut a odvezen na policejní stanici,“ řekl Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

„V tuhle chvíli se ví, že mu může být vyměřen soudně trest až na 10 let odnětí svobody. Myslím si, že i díky těmto konkrétním krokům můžeme s tímto typem agresivního fanouška pracovat represivně i preventivně do budoucna,“ uvedl Kasík, který tvrdí, že musí dojít k proměně legislativy a konat má Ministerstvo vnitra.

„Když pár hodin po utkání ten fanoušek věděl, co ho čeká, že ta budoucnost nebude hezká. Pak se tihle lidé do budoucna velmi rychle rozmyslí,“

