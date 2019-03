Co dělal McGregor před zatčením? Pařil v klubu, fotil se s kráskou

Jen co vyšlo najevo, že slavný MMA bojovník znovu skončil za mřížemi, začaly se rojit střípky z celého večera. McGregor, který na Floridu odletěl s manželkou i svými dvěma dětmi na oslavu šedesátin své matky, se rozhodl obrazit pár barů a zjistit, jak lidé umí v Miami pařit. A během večera toho stihl celkem dost.

Podle dosud zveřejněných informací se během své pařby rozhodně nenudil. Stihl se vyfotit hned s několika sličnými ženami a pár hodin před incidentem se v klubu s někým pohádal. Možná i to způsobilo, proč byl v tak špatné a útočné náladě.

Domů se rozhodl jít až v pět ráno, když vycházel z baru Miami Beach, narazil na dvacetiletého fanouška z Anglie, který si chtěl hvězdného bojovníka vyfotit. Rozladěný McGregor však byl proti. Fanouškovi telefon vyrval z ruky, rozcupoval ho a následně strčil do kapsy. Okradený Londýňan Ahmed Abdirzak pak prozradil, jak to celé bylo. „Přišel za mnou a tvářil se, že si chce potřást rukou, ale místo toho mi vytrhl mobil z ruky a začal ho ničit,“ popsala oběť.

Ani zničený telefon však McGregorovi ke štěstí nestačil. „Jeho ochranka se kolem mě ihned seběhla a strkala mě od něj. Vypadal hodně naštvaně, tak jsem ho jen požádal ‚Pane, mohl byste mi vrátit telefon?‘ Jen jsem chtěl svůj mobil zpátky. McGregor ho ale vzal, strčil do kapsy, smál se a pak nastoupil do svého SUV a odjel,“ popsal fanoušek. Nejvíce ho prý mrzí ztracené fotografie syna, které si nezálohoval na žádné datové úložiště.

Už uklidněného McGregora později zatkli policisté a odvezli na služebnu. Po zaplacení kauce (přes 280 tisíc korun) byl z vazby ještě ten den propuštěn, jeho případ se pak bude řešit 10. dubna. Je obviněný z násilné krádeže

A co slavný průserář udělal ihned po propuštění? Zřejmě to s návratem do oktagonu myslí vážně, šel totiž téměř okamžitě běhat. Později pak napsal na instagram, že na sobě musí neustále pracovat. „Trpělivost je na tomto světě ctnost, na které musím stále ještě pracovat. Fanoušky vroucně miluju. Děkuju všem,“ vzkázal McGregor.

First thing Conor McGregor did when he got out jail last night?



Went for a run.



(Via @Matt_Blouin3) pic.twitter.com/a9snEahCsZ