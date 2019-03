Conor trumfl Trumpa! Možná proto, aby odvedl pozornost | iSport.cz

Tweet Trumpovy síly. Tak by se dalo mluvit o příspěvku, kterým nejslavnější MMA zápasník Conor McGregor ohlásil odchod do sportovního důchodu. Stručný text doposud nabral 350 tisíc lajků a mluví o něm celý svět. Opravdu končí irský bouřlivák a legenda kariéru, nebo se jedná o marketingový tah? A co když je to jen úhybný manévr, jenž měl strhnout pozornost od problémů se zákonem?