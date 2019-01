Rozdány pokuty za běsnění Nurmagomedova. Trestu se nevyhnul ani McGregor | iSport.cz

Král padl, ať žije král. Nebýt té zbytečné a nic neřešící dohry, mluvili by všichni právě o tom. Nurmagomedov předvedl fantastický výkon a ve čtvrtém kole hvězdného Ira uškrtil. Všichni najednou byli na nohou, to jen tak někdo nečekal. Zdevastovaný pohled do té doby krále UFC mluvil za mnohé. Jenže pak přišel již snad všem známý zkrat a výsledek zápasu byl najednou téměř zapomenut.

Sportovní komise v Nevadě po více než třech měsících udělila všem zainteresovaným bijcům tresty. Nurmagomedov, který bezhlavě přeskočil pletivo a vrhl se na Dillona Danise a rval se pak i s diváky, dostal pokutu půl milionu korun (více než 11 milionů korun) a devítiměsíční stopku. Ta se mu může zkrátit na šest měsíců, pokud se zapojí do projektu proti šikaně.

Jenom Nurmagomedovem tresty ovšem nekončili. Kromě něj se totiž do následné akce zapojili další, včetně poraženého McGregora. Právě toho v kleci napadli členové dagestánského týmu Abubakar Nurmagomedov a Zubaira Tuchugov, kteří Ira napadli zezadu. Oba se do klece nesmí postavit rok a zaplatí půl milionu korun.

Trest se nevyhnul ani samotnému McGregorovi, který se nechal potyčkou v kleci strhnout. Ten dostal půlroční stopku a zaplatí padesát tisíc dolarů (přibližně milion a sto tisíc korun). Všech se zákazy zápasení týkají od incidentu, tedy mají už tři měsíce trestu za sebou.

Padesátitisícová pokuta pro McGregora se však nelíbí Alimu Abdelazízovi. „Chabib dostal 500 tisíc dolarů a Conor 50 tisíc? Podle mě hovadina,“ zdá se Nurmagomedovu trenérovi směšně nízká. To jeho svěřenec se na twitteru vyjádřil jen stručně: „Politika navždy.“ McGregor se k trestu vyjádřil o něco později: „Děkuji nevadské sportovní komisi za fér vyřešení toho incidentu. Neměl jsem v úmyslu dát poslední ránu příbuznému svého soupeře. Stalo se. Těším se, až budu moci znovu zápasit. Díky všem.“