Trumf Slavie na Chelsea?! Bijec Vémola žádá Tvrdíka, ať mu dá šanci na hřišti

Slavia ve čtvrtek senzačně vyřadila Sevillu v Evropské lize a dalším soupeřem pro ni bude anglický velkoklub Chelsea. „Mně přijde, že z té Chelsea máte respekt. Nepotřebujete pomoct?“ zeptal se ve studiu Vémola přímo Tvrdíka, který neváhal a kývl na to, aby zápasník dorazil do Edenu: „Určitě jste k nám do kabiny zván, abyste klukům ukázal tu svou bojovnost.“

Tvrdík ale nepochopil, že se Vémola nechce jen ukazovat fotbalistům Slavie v kabině, ale chce jít přímo na plac proti Chelsea. „Já sem nemyslel jen do kabiny, ale na hřiště. Kdybych nastoupil, jsou předem poražený,“ tvrdil sebevědomě nejznámější český MMA bojovník.

Ve studiu tak padaly otázky na to, jestli má Vémola fotbalově co nabídnout. „Hrál jsem dobře. Byl jsem brankář a chytal jsem. Když jsem zjistil, že moc vysoký nebudu, tak jsem toho nechal,“ prozradil Vémola.

Bývalý útočník Petr Švancara, který zápasení zrovna nemiluje, se svalnaté hvězdy MMA zeptal, jestli umí udělat alespoň nožičky. „Jo, ale trhat,“ rozesmál hosty i publikum ve studiu vtipným komentářem bavič Michal Suchánek.

Vémola si ale trval na svém, že se chce s hráči Chelsea utkat. S fotbalem má zkušenosti i díky tomu, že dělal vyhazovače v nočním klubu, který byl přímo u stadionu londýnského Tottenhamu. Tvrdík tak alespoň přišel s alternativním nápadem. „Až Chelsea dorazí, tak jí setkání s vámi nabídneme v rámci jejich tréninku,“ řekl šéf Slavie.

