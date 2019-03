Přestup z Teplic do Slavie za 30 milionů korun. Úžasná cesta do čtvrtfinále Evropské ligy přes Sevillu a proti Chelsea. Nominace do áčkového výběru rodné země proti Anglii a Brazílii. A k tomu obletování rozkošnými ženami. To je sakra porce slávy!

Z leckterého jinocha by se stal namistrovaný fracek, jenže sympaťák každým coulem, který slyší na rady mentálního kouče a sám si nakládá v tréninku dávky navíc, v sobě má fotbalovou vášeň i nevšední pokoru.

„Zažívám jedno z nejlepších období. Čekají nás krásné zápasy a je skvělé, že jsem dostal důvěru v reprezentaci. Je to pro mě obrovská pocta a budu se v ní chtít udržet,“ pronesl v ještě nezpoceném Král.

Z každého jeho slova je cítit, že ho pánbůh na rozumu neobral o to, co mu dal do nohou. Má to v hlavě rozdané na durcha a v očích a v srdci na lásku. Ke slečně Markétě a k mamce Lubici.

„Chodili jsme spolu už na střední škole a teď to přešlo ve vztah. Jsme spolu půl roku, je to čerstvé a společných zálib máme spoustu. Oba máme rádi auta, což je u ženy možná překvapivá věc, kterou na ní mám rád,“ pověděl Alex Blesku k Markétce, která dává na sociální síť snímky s motorovou čtyřkolkou, s koněm i z pláže na Maledivách.

„Jezdila závodně parkur, ale nefotí pro žádnou agenturu. Je moc hezká, že jo? Ty fotky dělali táta s bráchou, jsou z rodinné dovolené,“ culil se Alex.

Stejně mu zacukalo v koutcích úst, když hovořil o mamince. V pětačtyřiceti letech má figuru, o níž by se popraly »dvacítky«. „Mamka je zdravotní sestra a cvičí, když má čas po práci. Má to ráda, je to její způsob odreagování a očividně jí to prospívá,“ usmál se šikovný středopolař sešívaných i reprezentace.