Kvitová vs. Žondra: Soud se blíží ke konci. Padl klíčový verdikt!

Na Hané se totiž řešila stížnost Žondry, který obvinil senát brněnského krajského soudu z podjatosti a zpochybnil průběh rekognice, při níž ho tenistka opakovaně poznala.

„Obdrželi jsme vyrozumění, že byla stížnost obžalovaného zamítnuta a že důkazy platí,“ řekl Blesku mluvčí druhé hráčky světa Karel Tejkal. „Od začátku jsme o tom nepochybovali, ale je lepší to mít takto oficiálně na papíře.“

Rozsudek? Kvitová nepřijde

Vytrpěla si dost. »Rozsudek jménem republiky« si tak Petra Kvitová vyslechnout osobně nepřijde. „Petra nevyužije svého práva být u toho, ale samozřejmě u soudu bude její zmocněnec elitní právník Lukáš Trojan,“ informoval Karel Tejkal.

Druhá hráčka tenisového žebříčku nyní bojuje na turnaji v Miami, kde včera postoupila přes Chorvatku Vekičovou do osmifinále (6:4, 3:6, 6:4). V něm ji čeká Francouzka Garciaová. Pokud by se Petra dostala až do finále, stala by se poprvé v kariéře světovou jedničkou!