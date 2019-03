<<<AKTUALIZOVAT>>>

13:22 Soud v Brně vynese rozsudek ještě dnes, a to ve 14:00. Obžalovaný Radim Žondra vinu opakovaně popřel.



13:08 Podle Žondrovy obhájkyně Lucie Janovské Nejedlé státní zastupitelství označilo jen důkazy v neprospěch jejího klienta, důkazy však podle ní hovoří i v jeho prospěch. Hlavní důkazy obžaloby v podobě rekognice obhájkyně označila za nezákonně provedené, nebyly podle ní dodrženy příslušné postupy. Uvedla, že rekognice byla provedena pozdě, mezi druhou a třetí rekognicí byl podle ní navíc krátký časový odstup. Rekognice také mohla být ovlivněna tím, že Kvitová Žondru už dříve poznala na fotografii. Obhájkyně zpochybnila i pachové stopy, pes mohl podle ní reagovat na jiné pachy, třeba na prací prášek, nebo aviváž, oblečení Kvitové také podle ní bylo zajištěno pozdě a tenistka mezi tím přišla do kontaktu se spoustou dalších lidí.



12:53 Obhajoba označila provedené důkazy jako důkazní nouzi a navrhla zprostit Radima Žondru obžaloby.



11:45 "Bylo jednoznačně prokázáno přímými a dalšími důkazy, že pachatelem je právě obžalovaný Žondra. Je na místě uznat jej vinným," řekl státní zástupce. Podle něj dva důkazy zcela jednoznačně identifikují Žondru jako pachatele, a těmi jsou výpověď poškozené Kvitové a dvě rekognice, na kterých ho poznala jako útočníka. Žondrovu vinu podle něj nepřímo dokazuje i identikit vytvořený po spáchání trestného činu a také pachová identifikace z trička a z mikiny poškozené, která byla pozitivní.



11:25 Státní zástupce Ivan Hrazdira navrhl obžalovanému Radimu Žondrovi souhrnný trest kolem 12 let vězení. Muž vinu popírá, stále tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě na Zlínsku.



10:58 Soud v případu napadení ukončil dokazování, na řadě jsou závěrečné návrhy.

Eskorta přivádí k brněnskému soudu Radima Žondru, obžalovaného z napadení a pořezání tenistky Petry Kvitové • Foto Jiří Nováček (Blesk)

10:12 Radim Žondra stále vinu popírá. Dnes už mimo jiné řekl, že policie udělala chyby při pořizování pachových stop.



9:50 Případ opět poutá velký zájem médií, všechna místa v menší soudní síni jsou zaplněná. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská pokračuje v provádění listinných důkazů, týkají se například výpisu telekomunikačního provozu z Prostějova, důkazů z oboru daktyloskopie nebo pachových stop z teplákové bundy tenistky, kde byla zjištěna shoda s obžalovaným. Mimo jiné i pachové stopy svědčí proti Žondrovi, stejně jako to, že jej tenistka poznala při rekognici.



9:22 Krajský soud v Brně čtením listinných důkazů pokračuje v projednávání případu napadení tenistky Petry Kvitové. Mohl by zaznít rozsudek.

9:00 Petra Kvitová zatím bojuje na turnaji v Miami kde už je ve čtvrtfinále. Porazila Francouzku Caroline Garciaovou 6:3, 6:3 a zaznamenala dvacátý vítězný zápas v sezoně.

