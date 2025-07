Krach Cityzens. Na MS klubů končí, v prodloužení je srazil al-Hilál. Selhal i Inter

Vstoupit do diskuse (

Přestřelku rozhodl ve 112. minutě svým druhým gólem v utkání brazilský útočník Marcos Leonardo. Nový italský trenér al-Hilálu Simone Inzaghi, který ještě na jaře vedl Inter Milán, tak oplatil Pepu Guardiolovi porážku z loňského finále Ligy mistrů.

Klub z Rijádu je ve světovém žebříčku až na 75. místě, ale už ve skupině překvapil remízami s Realem Madrid a Salcburkem a výhrou nad mexickou Pachucou, při níž se zranil kapitán a obávaný střelec Sálim Davsárí. I bez něj zvládl čtyřnásobný vítěz asijské Ligy mistrů osmifinále skvěle.

Anglický favorit jako jediný vyhrál všechny tři zápasy ve skupině a nastřílel třináct branek. Pokaždé dal gól v úvodní desetiminutovce a povedlo se mu to i tentokrát. Postaral se o to portugalský kapitán Bernardo Silva. Ještě do přestávky měli Cityzens další tři velké šance, ale marocký brankář Bono všechny zlikvidoval.

Nástup do druhého poločasu vyšel al-Hilálu a Brazilci Leonardo a Malcolm během sedmi minut výsledek otočili. V obou případech jim k tomu pomohl portugalský záložník Cancelo, který v týmu soupeře odehrál čtyři sezony. Guardiola reagoval trojnásobným střídáním a vzápětí po rohovém kopu srovnal Nor Haaland.

Prodloužení začal lépe asijský tým zásluhou dvojice, která má také zkušenosti z Premier League. Portugalec Neves zahrál rohový kop a Senegalec Koulibaly přesně hlavičkoval. Soupeře vrátil do hry Foden, který jen těsně před tím přišel na trávník místo Rodriho. Poslední slovo však měl Leonardo a v pádu pohotově poslal do sítě míč, který jeho krajan Ederson jen vyrazil.

Manchesteru City nepomohla výrazná převaha v držení míče, ani třicet střel, z nichž čtrnáct mířilo mezi tyče. Tam předváděl skvělé zákroky Bono, který v minulosti pomohl Seville dvakrát vyhrát Evropskou ligu. Al-Hilál ukázal skvělou produktivitu, ze šesti střel na branku skončily čtyři v síti.

Končí také Inter

Fluminense na stadionu v Charlotte skórovalo hned z první vážnější akce ve třetí minutě. Ariasův sražený centr doletěl na malé vápno, brankář Sommer zůstal stát na čáře a Cano hlavou zblízka zakončil.

Finalisté evropské Ligy mistrů se po nevýrazné první půli po změně stran zvedli, skórovat se jim ale nepodařilo. 44letý brankář Fábio si tak připsal na šampionátu už třetí čisté konto. Nejblíže vyrovnání byl v 82. minutě Martínez, který trefil tyč. V nastavení naopak přidal pojistku Hércules a Inter ve čtvrtém zápase pod novým trenérem Cristianem Chivuem utrpěl první porážku.

Mistrovství světa fotbalových klubů - osmifinále:

Inter Milán - Fluminense 0:2 (0:1)

Branky: 3. Cano, 90.+3 Hércules.

Manchester City - al-Hilál 3:4 po prodl. (2:2, 1:0)

Branky: 9. Silva, 55. Haaland, 104. Foden - 46. a 112. Leonardo, 52. Malcom, 94. Koulibaly