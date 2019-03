Co může Kvitová vymoci od padoucha Žondry? Advokátka má jasno!

Může Petra ušlý zisk na Žondrovi vymáhat?

„Samozřejmě to lze vymáhat jako náhradu škody. Ale je třeba si položit otázku, jestli to má pro ni význam. Ten člověk jí totiž v životě nic nezaplatí!“

Jak to?

„Myslíte, že je reálné z vás jako slušného pracujícího člověka vymoci 50 milionů? A tohle je ještě darebák, který se neštítí ničeho! Z něj nevymůže ani náklady, které budou spojené s jejím právním zastoupením. Ale zkusit to samozřejmě může...“

Jak by jí to případně Žondra splácel?

„Po pravomocném rozsudku by se proti němu vedla exekuce. Exekvovat lze až do smrti, je ale otázkou, zdali je tento člověk schopen generovat takové částky.“