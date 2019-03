Nekonečné prodloužení v Polsku! Rekord trumfl i nejdelší český zápas | iSport.cz

Semifinále polské nejvyšší soutěže. Šestý duel. Podhalí vede nad hokejisty Tychy 3:2 na zápasy a pokukuje po ukončení série na domácím ledě, čímž by si zajistilo postup do finále soutěže. Nicméně soupeř se nevzdává. Po vyrovnaném průběhu a brankách Klimenka s Dziubinskim je skóre vyrovnané 1:1 a diváci (3 500 dorazivších) čekají na první třetinu prodloužení.

A pak na další a další a další.

Zápas nakonec trval přesně 125 minut a 40 vteřin čistého času, což je s přehledem nový polský poválečný národní rekord. Jenom pro představu, puk byl uveden do hry o středeční dvacáté hodině, ospalí diváci odcházeli domů ve čtvrtečních 1:03. To už je pořádná hokejová porce i pro největšího sportovního nadšence.

Kýžené rozhodnutí přišlo z hole Alexe Szczechury, který vyrovnal sérii na 3:3 ve čtvrtém prodloužení, o finále si to tak oba celky rozdají v sedmém souboji. Gólman domácího celku Przemyslaw Odrobny nedotáhl svůj celek k výhře ani 84 úspěšnými zákroky, oba celky zároveň nasbíraly za celých sedm třetin pouze 22 trestných minut.

Zajímavostí je, že se během série nehrálo prodloužení poprvé. Z dosavadních šesti utkání rozhodoval nastavený čas hned ve čtyřech případech, až do středy však padaly branky krátce po zahájení čtvrté periody (gól padl dvakrát ve druhé minutě, jednou v osmé).



„Věděli jsme, že v prodloužení prohraje ten, který udělá první chybu. Bohužel se nám to stalo. Je těžké něco říct po takovém průběhu... Musíme si odpočinout a dát do toho znovu vše," řekl kapitán domácího Podhalí Jarosław Różański novinářům z hokej.net.

„Moje slova o tom, že nás čeká mimořádně zajímavá sezona, se potvrzují na sto procent. Jsem rád, že se nám podařilo ročník prodloužit. Vracíme se domů a v sobotu se rozhodne. Je to škoda, oba týmy by si zasloužily být ve finále," komentoval divoký průběh zase trenér Tychy Andrej Husau.

Pro srovnání. Nejdelší zápas Tipsport extraligy trval 113 minut a 51 vteřin, postaraly se o něj České Budějovice s Vítkovicemi v rámci předkola play off 7. března 2013. V NHL drží rekord duel z roku 1936, v němž Detroit rozhodl o vítězství nad Montrealem Maroons v čase 176:30.

Absolutně nejdelší zápas hokejové historie se odehrál v Norsku během minulé sezony a skončil po 217 minutách a 14 vteřinách úporné bitvy mezi Storhamarem a Spartou Sarpsborg. Tehdy dokonce norská policie přijímala četné telefonáty příbuzných fanoušků, kteří chtěli nahlásit pohřešování svých blízkých.