Pastrňákova maminka i o synově Švédce: Láska si nevybírá, bavíme se přes překladač

Stále sledujete každý zápas, ve kterém hraje váš syn?

„Sleduji všechny zápasy, akorát jsem měla teď šestnáct utkání pauzu. Tři utkání jsem ale viděla i bez Davida, protože se hrály v normálním čase. Byla jsem za tuhle pauzu ráda, že jsem si odpočinula.“

Jak David snášel vynucenou pauzu kvůli zranění palce na ruce?

„Bylo to pro něj těžké. Nebyl to pracovní úraz, stalo se to v civilním prostředí a pár dní o tom ani nechtěl mluvit. Dostal se z toho v pohodě.“

Po návratu na led předvádí parádní výkony. Čím to je?

„Možná tím, že si odpočinul. Pauza ho mrzela, a proto chtěl podat ty nejlepší výkony. Musel být nesmírně šťastný, že to tak dopadlo.“

Spokojený je i v soukromí. Jak se vám líbí jeho švédská partnerka Rebecca?

„Mně se líbí. Je hodná a v pohodě. Jsou zamilovaní, mají mezi sebou hezký vztah a mají se rádi.“

Vy jste teda se svou potencionální snachou spokojená?

„Nejsem ten typ matky, která by vybírala partnerky pro syny. Důležité je, aby byl spokojený.“

Nežárlíte teď na ni trošku? Dříve jste byla zvyklá mít Davida jen pro sebe.

„To ani trošku.“

Nechtěla jste pro něj spíš českou holku?

„Určitě bych chtěla českou holku, vzhledem k mému handicapu, protože neumím anglicky. Ale láska si nevybírá. Možná se naučím anglicky nebo ona dobře česky. Je to Evropanka a to David vždycky chtěl, protože si nepřál mít Američanku. To se mu splnilo.“

Jak se s Rebeccou dorozumíváte?

„Domlouváme se přes překladač v mobilu.“

Myslíte si, že bude jednou ve Švédsku žít, když tam hrál a teď má odtamtud i přítelkyni?

„Možná je to osud. Švédsko mu přirostlo k srdci od té doby, kdy tam začínal s hokejem v pubertálním věku. Prožil tam i první velkou lásku a ta druhá probíhá nyní.“

Stále ještě váš syn nechce, abyste se za ním přestěhovala do Bostonu?

„Myslím si, že to pořád platí.“ (smích)

Jak vypadá váš den, když jste přestala pracovat?

„Myslela jsem, že to bez práce nevydržím ani dva měsíce, ale užívám si to volno a snažím se žít jako normální ženská. Jdu ven se psem, uvařím si a občas si zacvičím.“