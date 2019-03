Agent Volek o Pastrňákovi i dalších hráčích: Dobré zprávy o Červenkovi! | iSport.cz

Rekonvalescence probíhá, jak má. Přesto není jasné, kdy se dvaadvacetiletý nejlepší český střelec v NHL vrátí do akce. „Dělá všechno pro to, aby to bylo co nejrychleji,“ tvrdí Pastrňákův zástupce Aleš Volek ze společnosti ALVO Sports Management.

Jak nucenou pauzu váš VIP klient prožívá?

„Bere to jako fakt. Bohužel se s tím nedá nic dělat. Už trénuje. Pochopitelně by se chtěl vrátit co nejdřív, ale nic nesmí uspěchat.“

Sezonu začal skvěle, jak teď trpí jeho psychika?

„Není to nic, z čeho by měl radost. To člověka nepotěší, takže logicky z toho má špatnou náladu.“

O to víc, že se nezranil při hokeji? Ale kuriózně, cestou do auta ze sponzorské večeře…

„Ono to vyjde nastejno, jestli je to při hře nebo ne. Je to prostě zranění. Šlo o nešťastnou náhodu.“

Víte nějaké další podrobnosti?

„Jenom to, co zveřejnil klub. Blbě upadnul, to je všechno. Jsme spolu v kontaktu, chápe, že každý hokejista občas má nucenou pauzu.