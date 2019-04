Komentátor formule 1 Richtr cítil vyhoření: Byl jsem vyčerpaný a unavený

Skoro každý druhý víkend v roce je Tomáš Richtr pryč od rodiny a nejen ty nejbližší mu berou závody formule 1. „Když jsem byl mladší, tak mi to tolik nevadilo a člověk to dělal s takovou euforií. Není to pouze o rodině, ale celkově o tom, že nemohu jít s kamarády na pivo nebo vyrazit někam do srubu na hory,“ prozradil oblíbený komentátor.

Před pěti lety se to v něm všechno nahromadilo. „V roce 2014 mě to dohnalo až tak, že jsem pocítil takové jemné vyhoření. Byl jsem vyčerpaný a unavený. Proto jsem tenkrát učinil to nešťastné veřejné oznámení, že končím. Když ale přišel Sport TV, že bude závody vysílat a představili mi, jaký koncept to bude mít, tak mě to znovu nastartovalo,“ prozradil Richtr. Přesto cítí, že rodinu kvůli motoristické vášni zanedbával.

„Už nejsem nejmladší a nechci, aby mi kvůli formuli 1 utekl život. Srdce mě zabolí, když si uvědomím, o kolik společného času jsem přišel s mými dětmi.“