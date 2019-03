Skryté české skvosty. Kdo z hokejistů září ve Švédsku, Finsku či KHL? | iSport.cz

Už šest sezon odchytal brankář Jakub Kovář v KHL, z toho pět – včetně té současné – strávil v dresu Jekatěrinburgu. 30letý borec se vypracoval v jednu z hvězd soutěže a pravidelně okupuje nejvyšší příčky gólmanských statistik. V základní části pomohl Avtomobilistu k prvenství v tabulce Východní konference, v play off podával stejně dobré výkony, ale mužstvo nepřešlo přes druhé kolo, v němž podlehlo Ufě.

Dominik Kubalík by podle předpokladů měl po sezoně zamířit do Chicaga

Volba nejlepšího českého hokejisty ve švýcarské lize je jednoduchá. V soutěži se během sezony objevilo sedm tuzemských borců, ale žádnému se ani z poloviny nedařilo tolik jako Dominikovi Kubalíkovi. Snad jen kdyby Roman Červenka nepromarodil víc než polovinu ročníku, bylo by rozhodování obtížnější. Přestože 23letý plzeňský odchovanec neodehrál všechny zápasy základní části, dokázal ovládnout kanadské bodování soutěže a byl zvolen nejlepším hráčem ligy.

Liiga (Finsko) – Hynek Zohorna (Pelicans Lahti)

Dvakrát pomohl brněnské Kometě k mistrovskému titulu a loni v létě se vydal na svou premiérovou zahraniční štaci. Hynek Zohorna zamířil do Finska, kde se upsal klubu Pelicans Lahti. Aklimatizoval se hodně rychle a na konci základní části byl třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva, a to navzdory tomu, že odehrál méně zápasů než deset dalších hráčů, kteří skončili v kanadském bodování klubu za ním. Jeho výkony nezůstaly mimo pozornost reprezentačního kouče Miloše Říhy, který ho pravidelně zve do národního týmu.