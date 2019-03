Sexuální zneužití na internetu! Rozkrok australské fotbalistky vyvolal skandál

Nechutné! Australská zpravodajská stanice zveřejnila na svém Twitteru fotku Harrisové, jak odkopává balon během ligového utkání. Pod příspěvek okamžitě začali psát nevhodné komentáře někteří uživatelé sociální sítě a stanice následně tweet raději vymazala.

„Komentáře, které jsem viděla, byly sexuálním zneužíváním, pokud to můžete takto nazvat, protože to bylo odpudivé a bylo mi to nepříjemné,“ řekla Harrisová, která se tak stala obětí sexuálního zneužívání na sociální síti.

Zpravodajský kanál následně snímek hráčky australského fotbalu umístil zpět znovu na Twitter spolu s omluvou za předchozí smazání. „Budeme se snažit vykázat internetové trolly z našich sociálních sítí,“ uvedl server 7AFL.

Harrisová nyní vyzvala policii, aby přijala patřičná opatření. „Vím, že bych neměla ty komentáře číst, ale je to těžké…,“ povzdechla si Harrisová. Australská média volají po tom, aby autoři urážlivých tweetů byli identifikování a potrestáni.