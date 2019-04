Co se stalo? Veronika Kopřivová opustila Jágra v nejdůležitější chvíli!

Veronice Kopřivové to na pláži taky moc sluší • Instagram.com/@verunkakoprivova

Veronika Kopřivová si v pátek vyrazila na dobrou večeři do centra Prahy se svým přítelem Jaromírem Jágrem • Marek Pátek Martin Hykl (Blesk)

Veronika Kopřivová a Lucie Šafářová sledovaly postup svých drahých Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance do baráže po boku Olgy Lounové • Pavel Mazáč (Sport)

Zatímco hokejista Jaromír Jágr se snaží se svým Kladnem postoupit přes baráž do extraligy, jeho přítelkyně Veronika Kopřivová sbalila kufry a odletěla tisíce kilometrů daleko od své lásky. Co to má znamenat?