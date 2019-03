Šafářová o konci kariéry, budoucnosti, StarDance i českých předcích parťačky | iSport.cz

Poslední zápas sehrála v září v kanadském Québecku, adieu naplánované do grandslamového Melbourne jí zhatilo zranění zápěstí. Poslední krok do tenisového důchodu ale Lucie Šafářová i tak udělá na kurtu. V Praze, před svou rodinou a kamarády. Na turnaji, který jako jediná vyhrála třikrát, dvakrát ještě jako akci ITF a naposledy už pod hlavičkou WTA.

Je vlastně nakonec docela logické, že se rozloučíte v Praze, že?

„Ano. Je to to nejhezčí rozloučení a je osudové, že to vyšlo nakonec takhle. Austrálii mi vzalo zranění zápěstí, pak jsem zase onemocněla a byla nucena jít na operaci mandlí. Ještě teďka jsem v rekonvalescenci. Jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost, že se můžu rozloučit před domácím publikem v Praze. Přijede Bethanie, rozloučím se i po boku jedné ze svých nejlepších kamarádek a parťaček, s kterou jsme toho moc dokázaly. To pro mě moc znamená a moc se na to těším.“

Bude i světová rozlučka?

„Zvažuji start v Paříži na Roland Garros, ale nejsem úplně rozhodnutá. Zatím plánuji Prahu a uvidíme, co bude potom.“

Proč váháte s Paříží?

„Bett je domluvená na sezonu s jinou parťačkou a do grandslamu jim nemůžu trhat pár. A já bych se chtěla rozloučit s někým, s kým mám nějaký příběh. Nechtěla bych se jet turnaje jen tak zúčastnit.“

Jste dvojnásobnou deblovou šampionkou Roland Garros a finalistkou singlu z roku 2015. Myslíte, že máte šanci na volnou kartu do pařížské dvouhry?

„Varianta to je, ale pravděpodobnost, že by mi ji dali, je celkem malá, protože Francouzi mají spoustu mladých hráček. Ale nevylučuji, že o ni požádám.“

Jaká byla reakce Bethanie Mattekové-Sandsové, když jste ji požádala, zda by si s vámi naposledy přijela zahrát do Prahy?

„Hned říkala, že jasně. Je po operaci kolena. Povídala, ty po operaci, já po operaci, tak se dáme dohromady a jedem. V Brně už mě byla navštívit a těším se, že jí ukážu taky naše krásné hlavní město. Ona je gurmán, takže ji česká kuchyně nemine. Navíc Bethanie nedávno něco zjistila.“

Co to bylo?

„Její bratr pátral v rodokmenu a zjistili, že mají české kořeny, jejich předci pocházeli z České Lhoty. Tím se vysvětlilo, proč má tak ráda české lidi. Možná si tam uděláme výlet.“

Zjistila jsem, jak špatně na tom jsem

Povězte, v jaké jste momentálně kondici a tenisové formě?

„No, v úterý jsem vzala po operaci raketu poprvé do ruky a zjistila jsem, jak špatně na tom fyzicky jsem a jaká to zase bude těžká cesta. Ale času do pražského turnaje je ještě dost.“

Je složité se přesvědčit k práci, když víte, že je asi jen kvůli jednomu turnaji?

„Je to jiné, ale na druhou stranu jsem si stěžovala a říkala, jak je to hrozně těžké se zase dostávat do formy. A přišla mi odpověď: vždyť už je to naposledy, tak se ještě jednou kousni.“

To vás takhle hecoval váš přítel Tomáš Plekanec?

„Ne ne, ta poznámka byla od někoho jiného.“

Na druhou stranu když člověk dlouho nesportuje a vrací se, obyčejně přijde falešná forma.

„Na tu právě já spoléhám. (smích) Zatím to na kurtu bylo slabší, hlavně co se týká fyzičky, ale věřím, že i ta se bude zvedat. První trénink jsem měla s nějakou mladou žábou. Vydržela jsem hodinu a zítra jdu zase. I když jsem byla vyřízená, mám radost, že se můžu zase hýbat.“

Pozvala jste do Prahy i svého bývalého kouče Roba Steckleyho?

„Psali jsme si, ale je s Denisem Shapovalovem a jeho kalendář je dost plný. Pokud by byla Paříž, tak se uvidíme tam. Kdyby nebyla, byla bych ráda, kdyby přijel.“

Jste stále v kontaktu?

„Ano, často si píšeme o Denisovi a jak je okruh ATP jiný oproti WTA. Vždycky jednou za čas si dobře pokecáme. Myslím, že u Shapovalova je spokojený. Je to mladý hodně talentovaný hráč, tak jako všude tam jsou ale různá úskalí. Tenisová cesta není nikdy vydlážděná, ale zrovna Rob má spoustu zkušeností a hodně mu pomáhá. Je celkem vtipný, že Rob naši konverzaci vždycky začíná slovy: On je úplně stejný jako ty.“ (smích)

Co vy a možná trenérská kariéra?

„Dostala jsem pár nabídek a uvidíme, jak se rozhodnu. Teď se budu soustředit na svůj tenis, poslední tečku a uvidím, co bude následovat.“

Lákala by vás tahle dráha?

„Bavilo by mě pomoct někomu mladému, protože si myslím, že za patnáct let kariéry mám co říct, co předat. Někomu, kdo by chtěl a zasloužil by si to, bych ráda pomohla. Bavilo by mě to. Ale nechtěla bych být plnohodnotná trenérka, že bych někde od rána do večera trénovala. Spíš bych byla ráda taková mentorka.“

A jinak měla svůj civilní život a třeba i vysněnou kavárničku.

„Ta je pořád v plánu, i když se zatím tenhle nápad moc neposunul. Ale jinak si už užívám civilu. Vyrazila jsem třeba na sjezdovky se sestrou a neteřemi do Rakouska. Docela mi to šlo, nespadla jsem, nic jsem si nezlomila. Ze začátku jsem byla hodně opatrná, pak už to bylo lepší. Na černou jsem si ještě netroufl a, ale červenou už jsem sjela.“

Agnieszka Radwaňská zazářila v polském StarDance. Lákala by vás taková zkušenost?

„Viděla jsem. Ale co jsem slyšela, tak příprava na Star Dance je velmi náročná, nevím, jestli bych ji zvládla. Ale rozhodně se takovým akcím nebráním. Po konci kariéry chce člověk zkusit nové věci, uvidím, co se naskytne.“

Jak odlišné je sledovat dnešní Tour s vědomím, že už neřešíte žebříček ani soupeřky?

„Je to takové klidné, veškerý stres opadl. Sleduji tenis s nadhledem, fandím českým holkám a kamarádkám, co jsem na túře měla. Spíš jsem se od tenisu trochu distancovala, není to tak, že bych seděla u televize a sledovala zápasy. A musím říct, že mě to nemrzí, nechybí mi to. Vím, co tenis obnáší, jaká je to dřina, kolik toho nacestujete. Jsem ráda, že jsem na jednom místě a tenhle stres už nemám. Svého rozhodnutí nelituju a spíš se těším na poslední tečku. Jen doufám, že vydržím zdravá a už to opravdu proběhne.“ (smích)

Jak by měla vypadat vaše rozlučka?

„Hodně kamarádů se mě ptá na to, jak si ji představuji. Chci přijít, úplně normálně si naposledy zahrát tenis před lidmi, které mám ráda. Kamarády, rodinou a tak dále. Nejsem člověk, který by očekával velké ovace, spíš čekám něco komornějšího. Určitě to pro mě bude hodně emotivní a budu v tu chvíli hodně nervózní, protože to přeci jen bude doma přede všemi a naposledy. Jen doufám, že první zápas nebude hned ten poslední.“

Na kurtu působíte jako tvrďačka. Myslíte, že se ubráníte slzám?

„No, nevím...“