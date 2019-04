Špatná zpráva pro Koukalovou. Závodit za Slováky? Prezident ji nechce!

Dlouho mluvila o tom, že už se nechce vracet. Teď je vše jinak. „Já už byla víceméně rozhodnutá, ale jak čím dál víc sportuju, rychle se zlepšuju a vidím své schopnosti, říkám si, jestli není škoda končit,“ vysvětlila Gábina pro Právo.

Její snaha může narazit na přijetí u českého týmu. Rány zasazené knihou Jiná jsou stále bolavé. „Pokud se Gabča bude chtít vrátit, tak pro to udělám vše. Otázka je, že se musí vyřídit i ty věci z minula,“ zní stanovisko šéfa svazu Jiřího Hamzy.

Schůzku přijímá

A to může být problém, protože Koukalová nelituje ničeho, co napsala – tedy kromě toho, že Björndalenovi upřela podpis pod peticí proti dopingu. Ano, s bývalými kolegy je prý připravena si vše vyříkat. „Jasně! Já bych byla hrozně ráda, kdyby k tomu došlo,“ vyzývá. Jak by ale dopadla konfrontace s Veronikou Vítkovou, do které se opřela ze všech nejvíc, si radši ani nepředstavovat.

Není to téma

A tak se nabízí možnost, že by reprezentovala jinou zemi. Třeba Slovensko, odkud pochází její maminka. Tomu se sice chce primárně vyhnout, ale kdyby jednání v Česku selhala... „Tak bych asi neměla na výběr,“ říká Gábina.

Má to ale háček. Zpod Tater už teď zní hlasité ne. „Koukalová není téma pro slovenský biatlon. My máme svoje závodníky, mám spoustu práce, aby se zlepšovali, a vůbec se tím nezabýváme, a ani zabývat nebudeme,“ řekl Blesku tamní prezident svazu Tomáš Fusko.