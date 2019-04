Zničený Čechmánek u soudu jen těžko zadržoval slzy: Rozvod! A těžce nemocný syn!

Podruhé usedl Čechmánek ke krajskému soudu. Při podnikání si totiž měl půjčovat peníze a objednávat práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Opět byl olympijský vítěz z Nagana zproštěn obžaloby z podvodu, hrozilo mu až deset let vězení. Jenže šampaňské »Čeman« bouchat nemůže. A nejen proto, že se protistrana odvolá…

Jak slavný gólman skoro v slzách přiznal, v poslední době ho stíhá rána za ranou. „Přestal jsem trénovat v Hodoníně. Syn je velmi vážně nemocný a rozhodl jsem se, že se budu o něho starat. Bez pomoci by se asi těžko obešel. Od září bydlí u mě,“ svěřil se Čechmánek.

Vloni se rozvedl s manželkou Dagmar, s kterou chodil od sedmnácti. Bydlí v podnájmu. A je na úřadě práce. „Jenže když jsem v konkurzu, nic mi neplatí. Takže dělám, co se dá,“ vzdychla ikona Vsetína, která si čtyři sezony (2000 – 2004) zachytala i NHL. A hokejem si tam vydělala cirka 250 milionů korun hrubého.

Jenže po kariéře se z něj stal podnikatel… A podle obžaloby si v letech 2011 – 2014 napůjčoval 100 milionů korun od známých a bank, především na zlínský pivovar U Lva a rekonstrukci domu v Holešově. I když prý věděl, že nemá na to, aby částku vrátil.

„Nikdy jsem ani myšlenkou nezavadil o to, že bych chtěl někoho okrást,“ bránil se Čechmánek u soudu. „Říká se teď o mně ledacos, ale dostal jsem se do stadia, kdy je mi to jedno,“ popsal. Znělo to přesvědčivě…