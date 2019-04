Drsná hádka v kabině Chomutova. Duda mi sprostě nadával, popisuje masér

Vše začalo 22. března, kdy Šašek po tréninku donesl oblíbenou svačinku do kabiny jako už několikrát předtím. Jenže Piráty v noci po baště postihly těžké střevní i žaludeční potíže a následná vyšetření odhalila salmonelózu.

„Tohle Zdeňkovi nikdy neodpustím, je to totální nezodpovědnost. Tohle snad nemůže udělat zdravý člověk s nějakým IQ. I jemu jsem řekl, co si o něm myslím. Svačin jsem zažil milion a člověk se vždy snaží dát spoluhráčům to nejlepší. A ne, že to někde najde a…“ čertil se Duda v rozhovoru pro Sport. (Celý rozhovor čtěte ZDE>>>)

Bývalý reprezentační masér si jeho slova nenechal líbit. „Mě to vůbec nemrzí, protože jsem nic špatného neudělal. Duda je takový, jaký je, takže ať si říká, co chce. Hodně mě reakce překvapila. Byli jsme prakticky nejlepší kamarádi a najednou tohle. Nadával mi sprostě, takovými výstupy je známý. Nyní mě akorát nezdraví,“ reagoval pro Blesk Šašek, který se s Dudou zná z působení ve Slavii. „Omluvil jsem se mu, ale doopravdy jsem s tím nemohl nic dělat,“ hájil se.

Podle svých slov odebírá maso už léta od stejného dodavatele a nikdy s ním problém nebyl. „Šlo o normální svačinu, jaké se dělaly každou středu. Ti lidé nám vozili maso dlouhodobě. Jsou to zemědělci a fandové chomutovského hokeje. Maso bylo v pořádku, akorát udělali chybu, že jej s vajíčkem smíchali den předem. Postihlo to i moji rodinu,“ smutnil Šašek.

Celá situace je o to horší, že Chomutov bojuje o záchranu extraligy, ale v baráži se mu i kvůli dozvukům nemoci zatím nedaří. Včera sice vykřesal naději výhrou nad Českými Budějovicemi (1:0), ale stále se nachází na třetí, tudíž nepostupové pozici.