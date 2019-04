SESTŘIHY: Kladno po obratu poprvé skolilo Pardubice, Chomutov zabral | iSport.cz

Trápení Pirátů ukončil kapitán Tomica

České Budějovice stejně jako v neděli nastoupily bez slovinského obránce Žigy Pavlina, který v pátek po zákroku kladenské hvězdy Jaromíra Jágra v domácím utkání 4. kola skončil v nemocnici. Se zlomeným žebrem a dalším nespecifikovaným zraněním zůstává na jednotce intenzivní péče.

Piráti měli usnadněný vstup do duelu přesilovkou, ve které Koblasa z mezikruží přestřelil. Vzápětí Chrpa dotáhl náznak úniku jen do nevýrazného zakončení. Po polovině úvodní třetiny stál na konci rychlého útoku hostů Karabáček, jenž před odkrytou brankou neuspěl. V 18. minutě se po Blahově ráně z dorážky prosadil bekhendem kapitán Tomica.

V úvodu prostředního dějství Tomica vybídl Dudu, jenž však před odkrytou brankou nezakončil. Následně se Motor prezentoval kvalitní přesilovkou, kdy Plášil trefil Peterse do masky. Dobře si vedl i v oslabení, v kterém dorážel nebezpečně pouze Sklenář v samém závěru dvouminutové výhody Pirátů. Od 35. minuty hrály České Budějovice dvě početní výhody, ale kanadský gólman za svá záda nic nepropustil.

Na začátku třetí třetiny se v oslabení prosmýkl za domácí obranu Pýcha, ale po kličce do bekhendu se mu vyrovnat nepodařilo. Ze hry ve čtyřech na obou stranách si Piráti přenesli tlak, z kterého ale vedení nepojistili.

V 54. minutě mohl definitivně rozhodnout Koblasa, který v přečíslení trefil jen boční síť. Motor z následného tlaku nic nevytěžil a v závěru mu navíc zkomplikovalo situaci Heřmanovo vyloučení. Piráti tak těsný náskok uhájili.

Ohlasy trenérů

Jan Šťastný (Chomutov): "Viděli jsme víc bojovné utkání než pohledné. Oba týmy se nacházejí na chvostu tabulky. Na nás byla vidět nervozita, ale bylo důležité, že jsme dali první branku a mužstvo se uklidnilo. Soupeř měl spoustu šancí, ale měli jsme vynikajícího brankáře Justine Peterse a obětavost, protože jsme hodně střel zblokovali. Vítězství jsme umlátili. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, těm 2700, kteří nad námi ještě nezlomili hůl a přišli nás podpořit. Věřím, že na Kladno přijdou povzbudit kluky, protože se ti zaslouží. Je to pro nás zápas sezony, takže se na něj chceme co nejlépe připravit a vyhrát ho."

Václav Prospal (České Budějovice): "Hodnocení je krátké. Hokej se hraje od nepaměti na góly, když žádný nedáš, nemůžeš vyhrát. Nebudu se bavit o situaci v tabulce, to je mimo mísu. Do každého zápasu půjdeme s tím, že budeme chtít vyhrát. Šance máme, ale nejsme produktivní, a proto jsme tam, kde jsme. Kluci se snaží, ale bohužel góly nedáváme, a to je alfa a omega."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:00. Tomica Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Štich, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz – Sklenář, V. Růžička, Klhůfek – Koblasa, Huml, T. Svoboda – Tomica, Šťovíček, Duda – A. Dlouhý, Chlán, Chrpa. Hosté: Kváča (Strmeň) – M. Jandus, Vydarený, Prospal ml., Kutlák, Plášil, Pýcha – Babka, Gilbert, Šimánek – Z. Doležal, M. Novák, Karabáček – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Doktor, Dančišin, Kachyňa. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Pešek, Ganger Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 2763 diváků

Čtvrtá lajna skolila suveréna baráže

Kladno začalo ve vyprodané pardubické aréně aktivně, ale sérii střel v branku nepřetavilo. Skóre tak otevřel ve čtvrté minutě Sýkora, který se prokličkoval mezi beky. Pardubice měly další možnost při přesilovce, jenže Rolinek přestřelil a Schause vychytal Cikánek. V závěru první části zahodil gólovou možnost osamocený Mandát.

Rytíři hráli s favoritem vyrovnanou partii a ve druhé třetině navíc přidali potřebnou produktivitu. Remízový stav zařídil ve 27. minutě Svedlund, který střelou k tyči proměnil trestné střílení nařízené za faul Schause na Machače. Dynamo mohlo rychle odpovědět, jenže Hovorka dorážkou Sýkorovy střely trefil jen tyčku.

Ve 34. minutě se znovu radovali Rytíři, když Lakosovo nahození šikovně tečoval clonící Bláha. Pardubice viditelně znervózněly a za necelé čtyři minuty inkasovaly znovu. V závaru před Kacetlem si našel puk Hajný a střelou do opuštěné klece zvýšil náskok Kladna. V poslední minutě druhé třetiny dostali hosté k dispozici přes minutu a půl přesilovky pět na tři a Jágr ve své první šanci pálil z první jen do Kacetla.

Kladenský útočník měl velkou možnost i na začátku třetí třetiny, ale Říhovu odraženou střelu nedokázal dorazit do branky. Na druhé straně Cikánek skvělým zákrokem vyrazil Machalovu bekhendovou střelu. Při zkrácené přesilovce Kladna se předvedl i Kacetl, který vychytal nehlídaného Zikmunda.

Dynamo se nemohlo dostat k potřebnému tlaku, všechny jeho útočné pokusy obrana Rytířů bez větších potíží rozbíjela. K obratu nepomohla ani hra bez brankáře, při které Cikánek zneškodnil šanci Porselanda. Střelou do prázdné branky uzavřel skóre Plekanec.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): "Chleba se lámal v půlce zápasu při naší přesilovce, kdy jsme místo prázdné branky trefili tyčku. Mohlo to být 2:1. Hned nato jsme dostali gól na 1:2. Ve třetí třetině jsme tahali za kratší konec a nedokázali jsme se dostat do šancí. Dneska nám chyběl pohyb, přímočarost a důraz do branky, tedy aspekty, které nás doposud zdobily. Je potřeba, abychom se k tomu zase vrátili a znovu se nastartovali."

David Čermák (Kladno): "Na začátku jsme udělali chybu při střídání a Pardubice toto využily. Myslím, že poté se začala hra vyrovnávat a srovnali jsme také stav na 1:1. Domácí nedali gól do prázdné brány, takže jsme šli do vedení my, navíc jsme přidali třetí gól. Třetí třetinu jsme si velmi dobře pohlídali dozadu a zaslouženě zvítězili."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:00. P. Sýkora Hosté: 26:40. Svedlund, 33:06. Š. Bláha, 36:46. Hajný, 59:42. Plekanec Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Porseland, J. Zdráhal, Nedbal – P. Sýkora, Ihnačák, M. Kratochvil – Hovorka, Mandát, Rolinek – L. Horký, Poulíček, Machala – J. Kloz, Marosz, Perret. Hosté: Cikánek (Brízgala) – J. Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, P. Hořava – Jágr, Plekanec, Zikmund – Redlich, Vampola, J. Strnad – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Rozhodčí Pavlovič, Šír – Gebauer, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 (vyprodáno) diváků