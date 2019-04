Naštvaný Duda o „podělaných“ dnech, nouzovém režimu i zlosti na maséra | iSport.cz

Nebojuje ani tak se soupeři, ale stále se svým tělem. Střevní potíže ho vysály. „Celkově je na to knížku, co všechno se v sezoně dělo,“ říkal útočník po porážce s Kladnem. V zápase vedli Piráti 3:0 v sedmé minutě, ale nakonec prohráli. Emoce z něj šly ven. Jeho tým je v tabulce se čtyřmi body předposlední.

Jak vám je po takovém zápase?

„To je trestuhodný. Fakt jo… Takový scénář je, bohužel, celou sezonu. Vždycky nám uteče část zápasu a… (odmlčí se) Prostě musíme hrát šedesát minut! Což se neděje. Proto je ve sportu spravedlivý. I když jsme fárali, tak nemáme nic.“

Vedli jste rychle 3:0, o to je to horší?

„To víte, že to bolí. Vykrváceli jsme. Vedli jsme 3:0, lepší start jsme nemohli mít. Potom přijde zbytečné vyloučení, nechali jsme Kladno, které bylo na K.O., na bílý ručník, se zvednout.“

Nejste vy teď na ručník?

„Budeme bojovat do konce, ať se děje, co se děje. Co nás chytla salmonela, tak… Prostě nám nic jiného nezbývá. Než bojovat až do konce! Vymačkat tělo. Pokud budu mluvit sám za sebe, tělo mi nefunguje, jak chci. Ale budu s tím bojovat.“

Střevní potíže přišly v nejméně vhodný moment, že…

„Otevřeně řeknu, že Šaškovi (týmový masér Zdeněk Šašek), který to tam přinesl, tak mu nemůžu přijít na jméno. Za tohle, co udělal. Ať se na mě nezlobí, znám ho hrozně dlouho, ale…“ (nedořekne)

Vy se znáte ještě ze Slavie, že?

„Jasně. Ale u mě tímhle strašně přestřelil. Tohle mu do konce života neodpustím.