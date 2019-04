Chomutov pořád žije. Ale nadělali jsme si pěkně do hnízda, řekl Duda | iSport.cz

"Bylo to nervózní, ale nakonec jsme byli šťastnější. Oba týmy měly plno šancí a bylo to kdo s koho. Jeden gól rozhodl celé utkání. Byli jsme většinu zápasu lepší a moc si vítězství vážíme, protože jsme se vydali ze sil," řekl Duda novinářům.

Piráti dál ztrácejí na druhé Kladno pět bodů, což mohou ve vzájemných zápasech smazat. "Každý umí počítat. Myslím, že už výkon začíná trochu vypadat a že máme trochu drajv. Věřím, že z toho nejhoršího, co nás potkalo, jsme venku. Teď je to jenom na nás. Ve tříbodovém systému je všechno možné. Týmy, se kterými hrajeme, musíme skákat jak v šachách nebo člověče nezlob se," uvedl Duda i v narážce na fakt, že Chomutov před baráži postihla salmonela.

Oporu mají Severočeši v kanadském brankáři Justinu Petersovi, který se i pod druhou výhru v baráži podepsal nulou. "Potřebovali jsme, aby si Justin sáhl na puk, dostal se zpátky do kanceláře a usedl za psací stůl. Budeme dělat všechno pro to, aby u stolu seděl co nejdéle a měl kolem sebe komfortní zónu," uvedl Duda.

Velmi důležitý souboj čeká Chomutov už v pátek, kdy přivítá Rytíře. "Musíme dobře regenerovat. Máme kudlu na krku. Do hnízda jsme si pěkně nadělali, teď si vezmeme košťata a budeme se snažit pořádně uklidit. Půjde o všechno. Zápas nám ukáže, jakou cestou půjdeme, jestli pojedeme nahoru nebo půjdeme dolů," řekl Duda.

Piráti jako jediní ze čtyř účastníků baráže nemají v domácích zápasech zcela zaplněné hlediště. Do chomutovské arény na Motor zavítalo pouze 2763 diváků. "Není to naše věc, je to věc fanoušků a naší organizace podle toho, jakou práci odvádí v marketingu. My se budeme snažit hrát tak, abychom fanoušky přilákali na tribuny a aby stáli na naší straně," uvedl Duda.

Ujistil, že podle něj není v baráži zdaleka rozhodnuto. "V českých luzích a hájích budou lidi spekulovat, že Pardubice už to mají jasné a budou přemýšlet, koho chtějí s sebou do extraligy. Jestli Jarouška (Jaromíra Jágra), aby zaplnili arény a všechno se točilo kolem toho. Druhá věc je, že my na to nemůžeme koukat. Musíme se starat sami o sebe, protože je ve hře spoustu bodů. Musíme jet a snažit se vyhrávat, jako by to byl zápas číslo sedm," dodal Duda.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:00. Tomica Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Štich, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz – Sklenář, V. Růžička, Klhůfek – Koblasa, Huml, T. Svoboda – Tomica, Šťovíček, Duda – A. Dlouhý, Chlán, Chrpa. Hosté: Kváča (Strmeň) – M. Jandus, Vydarený, Prospal ml., Kutlák, Plášil, Pýcha – Babka, Gilbert, Šimánek – Z. Doležal, M. Novák, Karabáček – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Doktor, Dančišin, Kachyňa. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Pešek, Ganger Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 2763 diváků