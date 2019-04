Kauza Zacha: Po zhrzených slovech kouče Říhy zakročil manažer Nedvěd!

Mladý hokejista na přípravný kemp před světovým šampionátem na Slovensku (začíná 10. května) nepřijede kvůli zdravotním problémům.

„Přiznám se, že Zachu nechápu. Může si prodloužit sezonu, doporučí mu to i Patrik Eliáš z pozice dočasného asistenta Devils, a on místo toho pošle omluvenku. Nechci spekulovat o zdravotních důvodech, ale když hrál naplno poslední zápasy základní části, asi to s ním není tak vážné,“ nebral si servítky Říha.

Zacha kvůli zraněnému zápěstí nehrál od poloviny února více než měsíc a vrátil se až na posledních osm zápasů základní části NHL. Možná i proto, aby přesvědčil šéfy Devils, že mu mají nabídnout novou smlouvu místo nováčkovského kontraktu, který mu v létě vyprší.

„Ze všech informací vím, že to zranění má a nějakou dobu s ním hrál. Pavlovi jsem zavolal, že máme zájem, aby se o místo popral. On mi řekl, že laboruje s nějakým zraněním, má špatné zápěstí, a z toho důvodu nechce jet na mistrovství světa. Tím to pro mě i trenéry skončilo,“ řekl Blesku manažer reprezentace Petr Nedvěd (47).

Jenže pro šéfa české střídačky to nejspíš neskončilo. Těžko si jinak vyložit, proč se Říha do Zachy takto opřel a svými slovy rozčeřil hokejové vody. Pokud Nedvěd o hráčově přetrvávajícím zranění věděl, vypadá to spíš na nedorozumění. Jistě nepomohlo ani Eliášovo doporučení, které si Říha mohl vyložit tak, že je Zacha schopen reprezentovat.

Rušno kolem Zachy není poprvé. Třeba před dvěma lety jej nařknul tehdejší vůdce nároďáku Jandač, že s ním Zacha nekomunikuje.