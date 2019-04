Masakr ve finále 2. ligy! Sokolov slaví postup po třech kontumacích | iSport.cz

Sokolov si tak ve čtvrtek připsal rozhodující čtvrté vítězství (4:1), sérii vyhrál 4:0 na zápasy a postoupil do Chance Ligy. Před rozhodnutím komise o kontumacích vedl v sérii 2:1 na zápasy.

"A je to oficiální! Slavili bychom raději na ledě, ale přesto jsme prvoligoví!" napsali na svůj Facebook v pátek dopoledne zástupci Baníku Sokolov a přidali také vysvětlení, proč se STK ČSLH rozhodla tři duely zkontumovat.

"Brankář Vacek nesplnil podmínku minimálně 19 utkání v základní části (spolu se zápasy, kde byl jako náhradník, jich měl 16) a proto po 15. prosinci 2018 už nesměl nastoupit v jiném týmu, aby mohl startovat v superfinále. Což se bohužel nestalo. Baník se na kontumaci žádným způsobem nepodílel, hráči se o kontumaci dozvěděli až po zápase. Sokolovští funkcionáři kontumace zjistili až z úst domácích funkcionářů hodinu před zápasem," píše se v oficiálním prohlášení na Facebooku Sokolova.

Hokejisté Sokolova postoupili do první ligy. • Foto facebook.com/hcbaniksokolov

Místo plánovaného sobotního utkání Baník nachystal na svém stadionu akci pro fanoušky. Pivo poteče proudem, bude se slavit postup a místní hrdinové převezmou pohár pro šampiona druhé ligy.

Jak rozhodnutí STK ČSLH bral soupeř? Sezona Moravských Budějovic skončila sice trpce, přesto zůstává účast v druholigovém superfinále největším úspěchem v klubové historii. „Přátelé, tu historii jsme zažili společně! Máme na co vzpomínat a to je důležité! Važme si všeho, co naši borci, kterým patří největší dík, dokázali!" napsala Žihadla na Facebooku.

A co se cení - sportovně pogratulovala také soupeři: „Baníku Sokolov přejeme v Chance lize vše nej!"

Obsáhlý děkovný elaborát budějovického vedení se neobešel bez několika invektiv. "Žihadla prohrála domácí utkání 1:4, čímž měl mít Baník Sokolov skóre na zápasy 3:1. Ovšem někdo se opět "hrabal" v pravidlech a zjistil, že nesměl nastoupit do Superfinále už ani David Vacek. V pozoru již byli i údržbáři zimního stadionu a pár fanoušků si shánělo hokejovou výstroj... V pravidlech už aby se i "prase vyznalo"..," přinesly svůj pohled na kontumace Moravské Budějovice.