Potetovaná divoška z PROJEKTU Y Klinderová: Striptérkám jsem šéfovala!

Proč jste pracovala jako go-go tanečnice?

„Ani nevím. Začala jsem s tím, když mi bylo osmnáct. Tancovala jsem chviličku, pak jsem od toho šla úplně pryč. Později jsem se zase vrátila. Zaujaly mě nádherné kostýmy s peřím a neony. Tancovat v takovém oblečku mi vůbec nepřijde lehké, nebo že bych se cítila méněcenná a měla se stydět.“

Dostávala jste nabídky na striptýz nebo i něco víc?

„Jasně, xkrát, bylo jich milion. S tím ale člověk musí počítat. Práce v nočních podnicích má svoje úskalí, a to jsou úchylní lidé.“

Ani na okamžik jste neuvažovala, že na nějakou nabídku kývnete?

„Poslední roky jsem si říkala, proč jsem od osmnácti nedělala striptérku. Mohla jsem mít vyděláno. Stejně by se nikdo neptal, co jsem prováděla v osmnácti. (úsměv) Ale to jsou jen takové kecy, nikdy jsem to neměla zapotřebí. Jedině, kdyby šlo o poslední možnost, dělo se nevím co, třeba bych byla v tíživé situaci. Teď už asi vůbec ne. Kdykoliv nějaká nabídka přišla, odpověděla jsem striktně ne.“

Zaznamenala jste i nějaké negativní reakce?

„Vůbec jsem nic nevnímala, protože mě to nezajímá. Sice člověk někdy cítí, že se na něj v klubu dívají blbě, zvlášť když jsem měla s podpatky skoro dva metry a k tomu půlka holé pr*ele. (smích) Mě to ale nakoplo, abych vypadala ještě líp. Takže i kritika mi dala něco do života.“

Později jste ještě byla manažerkou nočního podniku…

„V nejznámějším striptýzovém klubu na Václavském náměstí. Panoval tam naprosto profesionální přístup a lidi jsou skvělí. Na druhou stranu je hrozně náročné šéfovat sto holkám. Tanečnice mají svoji hlavu a člověk se musí naučit je korigovat. Ale zároveň je potřeba se do nich vcítit. Jako tanečnici se mi to dělalo relativně lehce, i když striptérka a go-go je úplně něco jiného. Práce s nimi je o dost složitější, ale dalo mi to hrozně moc.“

Co všechno má manažerka striptýzového klubu na starost?

„Vše okolo programu. Určuje, kdo a kdy vystoupí, jak bude show vypadat. Koriguješ si světla, DJ. Prostě aby celý večer probíhal tak, jak má. A řešíš problémy holek.“

Jak jste se k takové práci dostala?

„Vlastně už jsem dělala manažerku tří strip klubů. (směje se) K tomu prvnímu jsem se dostala přes jednoho manažera, který viděl moje schopnosti, že se dokážu dobře bavit a vycházet s lidmi a holkami. Nejprve jsem jednu akci v klubu moderovala, pak jsem další zařizovala a následně jsem se dostala na manažerskou pozici.“

Ale tohle všechno už je za vámi a dnes vedete vlastní byznys s parukami…

Začalo to, když jsem ještě byla go-go tanečnice. Působila jsem v jedné skupině a jezdily jsme po celé republice. Dělaly jsme různé show a bavily lidi. Hrozně jsem se chtěla odlišit od ostatních tanečnic, abychom byly nějak specifické. Když jsem koukala na sociální sítě, zaujalo mě, jak celebrity neustále mění image pomocí paruk. Takže jsem hledala, našla, něco objednala a chytlo se to. Později jsem se ze skupiny trhla a přestala tancovat. Pak jsem do paruk začala vkládat více energie a zjistila jsem, že mě hrozně baví měnit vzhled. Reflektují moji osobnost a jsem pokaždé někdo jiný.“

4. díl: OKTAGON PROJEKT Y - Červená jako krev! 1080p 720p 360p REKLAMA

Jak vaše podnikání vypadá?

„Mám prodejnu a půjčovnu, ale zatím funguji jen na webu. Mám showroom v centru Prahy, kde si lidé mohou paruky vyzkoušet. Časem plánuji vlastní krám a chci dělat paruky z reálných vlasů.“

Uživí vás to?

„Zajímavá otázka. 95 % peněz, které vydělám, dávám zpět do byznysu. Snažím se renovovat a nacházet nové metody. Pokouším se získat další dodavatele a vylepšovat techniky. Tak investuji jak do sebe, tak do produktů. Tudíž se uživím hodně blbě. Každý projekt potřebuje čas, aby rostl.“

Vyrábíte si paruky sama?

„Částečně si je doupravuji, ale zatím jsou vyráběny strojově. Syntetika nejde s ruční prací úplně dohromady. Cena by totiž nevyvážila čas, který bych tomu obětovala. Výroba se vyplatí až z pravých vlasů. Jedna paruka totiž zabere i víc než týden.“