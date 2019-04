Olympijský vítěz Krpálek hodně zlobil: Průsery jsem si musel odpracovat

Šel z problému do problému. Lukáš Krpálek na základní škole pořádně vyváděl. „Nevím, jestli můžu říkat tyhle průsery, aby s tím někdo neinspiroval na základní škole. Zlobil jsem. Byl jsem hodný člověk, akorát jsem se chytl špatné party a do něčeho se přimíchal, a pak jsem to vzal na sebe,“ řekl olympijský vítěz.

Zachránil ho naštěstí shovívavý ředitel školy. „Popovídali jsme si s panem ředitelem a za trest jsem šel natírat lavice, byl jsem po škole a s něčím jsem ještě pomáhal. On mi to tedy odpustil, že jsem nedostával dvojky z chování,“ prozradil Krpálek, který naštěstí ve špatné partě nezůstal a stal se nejlepším judistou.