Krpálek o selfie s Muradovem: MMA mi manželka zakázala. Nabídky byly | iSport.cz

Co znamenalo selfie s Muradovem?

„Potkali jsme se na nějaké akci. Jestli by mě to lákalo? Na to teď nemůžu ani pomýšlet. Judo je pro mě nejvíc a hlavně ani nemůžu. Druhá věc je, že to mám zakázané od manželky, nevím, jestli by to prošlo.“

Měl byste v MMA šanci?

„Nikdy jsem neboxoval, to jsou věci, které bych musel dohnat. Na zemi by to mohlo být lepší, postoj člověk hned tak nedostane. Když je člověk nablízko, tam jsem si jistý, tam by se to dalo.“

Dokázal byste dostat na zem třeba Karlose Vémolu?

„Já nevím. Je to zase něco jiného. Člověk by se na to musel nějak připravit.“

Lákali vás už do klece?

„Samozřejmě nabídky byly, ale odmítl jsem to. Nemůžu kvůli judu. Od světové federace máme zakázaný jakýkoli úpolový sport. Gruzínec Tušišvili, mistr světa z loňského roku, dostal dvouměsíční stopku. Máme to zakázané, takže na to ani nemůžeme pomýšlet.“

Vás už v neděli čeká první turnaj nové sezony v turecké Antalyi, ještě před odjezdem jste se ale objevil na lyžařských závodech, jak vám to šlo?

(smích) „Byl jsem z naší judistické skupiny čtvrtý ze čtyř… Doufám, že v neděli to bude lepší. Jsem rád, že byl čas na tenhle závod přijet. Bylo hezké počasí, člověk se může trošku odreagovat od tréninku a vypadnout na svah. Před dvěma lety jsem na tomhle závodě byl a teď jsem lyžoval od té doby poprvé, dá se říct, že lyžuju jenom tady. Dneska jsem si to užil, pěkně jsem si zalyžoval, to bylo supr.“

Neměl o vás trenér Petr Lacina obavy?

„Větší obavy jsem měl spíš já. Snažil jsem se na sebe dávat pozor. Nejel jsem moc rychle, kór tu první jízdu, kdy jsem na tom stál po takové době. Docela se mi to rozjíždělo, byl jsem nejistý. První jízdu jsem jel hodně opatrně, pak jsem se trošku rozjezdil, druhá jízda byla lepší, ale pustil jsem to až ke konci, kdy to nebylo tak strmé, na začátku jsem spíš přibrzďoval.“

Jak jste připraven na turnaj v Antalyi, který pro vás bude prvním vystoupením po čtvrtroční pauze?

„Výhled byl už dlouhodobě, že bych měl mít první start na Grand Prix v Turecku. Už jsem tam startoval několikrát a vždycky se mi tam líbilo. Navazuje týdenní kemp, kde budeme mít další část přípravy. Po Turecku by mělo přijít Grand Prix v Číně, pak pravděpodobně Evropské hry. To byl plán od prosince, když se něco nestane, snažíme se ho plnit.“

Potřeboval odpočinek, MS v Tokiu bude klíčové

Jak vás ovlivní předchozí pauza?

„Samozřejmě byla delší, ale podzim jsem měl dost náročný, turnajů bylo hodně. Odpočinek jsem potřeboval. Teď se zase těším, až tam vběhnu. Byl jsem na grandslamu v Paříži, sledoval jsem grandslam v Düsseldorfu, o víkendu bylo Grand Prix v Tbilisi, mrzelo mě, že tam nejsem. Na druhou stranu, kdybych tam byl, tak nejsem tak odpočatý. Myslím, že bych se nepral tak dobře, jako když jsem si teď dal pauzu.“

Co jste za poslední měsíce zvládnul?

„Teď jsme měli silovou přípravu, která trvala skoro čtyři měsíce. Byla proložená kempy v Paříži, týden jsme byli v Nymburce. Abych z toho nevypadl, byl jsem i v kimonu. Já myslím, že příprava proběhla dobře. Doufám, že budu maximálně připravený na závody.“

Kam se posunula vaše váha, kterou jste se dlouhodobě snažil zvednout?

„Váha se drží furt stejně. U mě to lítá mezi sto dvanácti, sto patnácti kilo. Myslím, že tahle váha je pro mě optimální. Dá se říct, že jsem to přestal řešit. Když jsem měl sto sedmnáct, sto devatenáct, tak jsem se necítil tak dobře jako teď. Byl jsem neohrabaný. Teď se cítím dobře, jsem spokojený.“

Z loňského roku máte solidní základ do olympijské kvalifikace, co pro vás bude klíčové v dalších měsících?

„Musím ještě sbírat body. Za první rok bych bodů měl mít dost. Ale v květnu, v červnu začíná druhý rok kvalifikace, tam bude pro mě zase důležité body nasbírat. Počítá se sedm nejlepších výsledků, body se mi budou hodit. Pro mě bude důležitá Čína, rozhodně mistrovství světa v Tokiu, které bude na konci srpna, bude pro mě nejdůležitější, tam se dá bodů udělat spousta.“

Setkáte se už během sezony s francouzským obrem Teddy Rinerem, který se vrací k závodům?

„Teď mi kluci v týdnu psali, že je přihlášený v Turecku. Jestli bude startovat, to je druhá věc, to uvidíme až v pátek. Přihlášený je, ale přihlášený byl na spoustě turnajů a nakonec tam nebyl. Nevím, jestli tam bude, ale jednou to přijít bude muset. Letos už bychom se spolu měli potkat.“

Přál byste si, aby se to stalo už teď?

„Myslím, že to je jedno. Jednou to přijde, samozřejmě do toho zápasu dám všechno, jak to dopadne, to uvidíme…"