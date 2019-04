Odmítli pietu. Proč rozloučení s trenérem Bukačem proběhne jen v rodinném kruhu?

Ivan Hlinka, Jaroslav Pitner, Jaroslav Holík, Josef Augusta. Všechny tyto velikány vyprovodily na věčnost zástupy trenérů a hráčů. Pan Bukač odejde v tichosti.

„S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém kruhu rodiny,“ stojí na parte bez udání data. Rozhodnutí truchlících pozůstalých je zákon a dodržet jej je na výsost správné a jediné možné. Byť svaz byl připraven uctít památku pana Bukače pietou.

„Jsem s rodinou stále ve spojení. Lenka Bukačová pracuje u mě na svazu jako ředitelka marketingové sekce a samozřejmě, že jsme rodině nabídli uspořádání pohřebního obřadu,“ řekl Blesku předseda ČSLH Tomáš Král. „Nepřejí si to, protože je to pro ně hodně těžké a mají obavy, že by to nezvládli psychicky. Respektujeme to,“ vysvětlil Král.

Bylo by jich nepočítaně. V rukách by drželi růže, v očích by se jim leskly slzy zármutku a respektu. Říhové, Hořavové, Jágrové a přátelé ze života mezi mantinely by přišli vzdát hold znamenitému kouči a člověku. Nepřijdou.

„Domlouvali jsme, že přivezeme věnec za starou gardu Sparty. Mrzí mě to, ale chápu, že si to Luďkovi blízcí nepřejí,“ dumal legendární forvard Jan Gusta Havel. A pak připojil nakvašenou poznámku: „A ještě víc mě mrzí, že na Spartě nevisí černý prapor. Vždyť Luděk byl trenér reprezentace i Sparty. Tvrdý, ale fajn chlap.“

Bezpochyby a proto se připojme ke Gustovi. Čest vaší památce, pane Luďku Bukači!