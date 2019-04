Straka? Skvělý tah Karviné, ale na dva roky to není. Mládí Spartu nespasí | iSport.cz

Při absenci Kangy s Dočkalem jsem přemýšlel, kdo to ve sparťanské záloze vezme na sebe. Že by Frýdek? To ne, Martin je spíš defenzivní hráč. Ve finále to dopadlo tak, že na place nebyl nikdo, kdo by diktoval způsob hry. Ta byla roztříštěná, ke kompaktnosti měla hodně daleko. Bylo by iluzorní namlouvat si, že Spartu zachrání mladí. Teenageři Drchal s Hložkem jsou víc než nadějní, ale zatím vedle sebe potřebují starší kluky, kteří unesou zodpovědnost.

Spartě pochopitelně nepomohl rychlý gól karvinského Wágnera a nepodržel ji ani brankář Nita. Česká liga byla odjakživa vyhlášená kvalitními brankáři, kteří později zářili i v cizině, ale na Letnou přivedli Rumuna. Proč? Tohle mi hlava nebere. I proto sparťany nevidím výš než na nynějším třetím místě.Další šedivou sezonu můžou trochu vylepšit v MOL Cupu, ale musí zvládnout zítřejší semifinále na Slavii. Přál bych Spartě, aby se jí vykurýroval lídr Dočkal a mohla ho v Edenu vytáhnout jako překvapení.