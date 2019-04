Bizarní příběh bojovníka z UFC: cizí žena mu sebrala krev, chce ji zpátky!

Bylo půl sedmé ráno, když se několikrát ozval zvonek u vchodových dveří Dana Igeho. Rozespalý zápasník za dveřmi uviděl neznámé lidi. „Tahle brzká hodina je pro USADA normální. Když jsem otevřel dveře, ti lidi mi řekli, že jsou tam, aby mi odebrali krev. Nepřemýšlel jsem zrovna dvakrát, tak jsem je pustil dovnitř,“ vyprávěl znepokojený zápasník.

Vše prý probíhalo normálně, jedna z nich mu odebrala čtyři ampulky krve a ještě s ní vtipkoval, že to je na jeden test nějak moc. Když s nimi pak chtěl podepsat papíry, odbyli ho, že se dnes už vše řeší elektronicky. Divné mu to začalo být až po chvíli. „Když mi vzala krev, zeptala se, jak se jmenuji. Po mé odpovědi se podivila, že nejsem John. Hned jsem se zarazil a zeptal se, co to má znamenat a že John opravdu nejsem,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek.

Místo omluvy však oba neznámí návštěvníci z domu odešli a s sebou si vzali i ampulky s krví. „Šílené na tom je, že odešli pryč s mou krví,“ vztekal se Ige. „Nechci být naklonován nebo skončit jako důkaz na nějakém místě činu. Teď se snažím zjistit, kdo mi tu krev vůbec vzal, je to šílené,“ lituje, že nechal neznámé lidi odejít.

„Jsem strašně naštvaný. Myslel jsem si, že jsou z USADY, což se nakonec ukázalo, že nejsou a spletli si adresu. Je to samozřejmě moje chyba, ale když se to celé seběhlo, napůl jsem ještě spal,“ vysvětloval, jak k nedorozumění došlo.

Podle všeho chtěli navštívit někoho ze sousedství a jen si spletli adresu. Igeho však nejvíce znepokojuje fakt, že jemu neznámí lidé mají jeho krev. Tu by rád dostal zpátky.